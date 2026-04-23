  Вратаря сборной Украины хочет купить легендарный клуб Европы
23 апреля 2026, 23:49 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:57
870
1

Вратаря сборной Украины хочет купить легендарный клуб Европы

«Ювентус» настроен оформить трансфер украинца

23 апреля 2026, 23:49 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:57
870
1 Comments
Вратаря сборной Украины хочет купить легендарный клуб Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал» уже в ходе ближайшего трансферного окна.

Голкипер стремится получить больше игровой практики, чем имеет сейчас в Мадриде, и рассматривает варианты продолжения карьеры в другом клубе, где сможет стать основным.

Главным претендентом на украинца называют «Ювентус». Туринский клуб активно ищет усиление вратарской позиции и считает Лунина кандидатом на роль первого номера.

В тренерском штабе «Ювентуса» высоко оценивают уровень украинца, в частности его стабильность в матчах Ла Лиги.

В «Реале» же не планируют отпускать вратаря без выгодного предложения, поскольку считают его надежным исполнителем и понимают, что в случае трансфера придется искать достойную замену.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Так багато кандидатів які потім просто сливаються
