Вратаря сборной Украины хочет купить легендарный клуб Европы
«Ювентус» настроен оформить трансфер украинца
Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал» уже в ходе ближайшего трансферного окна.
Голкипер стремится получить больше игровой практики, чем имеет сейчас в Мадриде, и рассматривает варианты продолжения карьеры в другом клубе, где сможет стать основным.
Главным претендентом на украинца называют «Ювентус». Туринский клуб активно ищет усиление вратарской позиции и считает Лунина кандидатом на роль первого номера.
В тренерском штабе «Ювентуса» высоко оценивают уровень украинца, в частности его стабильность в матчах Ла Лиги.
В «Реале» же не планируют отпускать вратаря без выгодного предложения, поскольку считают его надежным исполнителем и понимают, что в случае трансфера придется искать достойную замену.
