Забарного наказали во Франции и уже определились с санкцией
Илья пропустит матч с Лорьяном из-за дисквалификации
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не поможет своей команде в матче 32-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном», который состоится в субботу, 2 мая.
23-летний игрок во встрече с «Нантом» получил желтую карточку, ставшую для него уже пятой в текущем розыгрыше чемпионата. Это подразумевает дисквалификацию сроком на один матч.
«Дисквалификация на один матч после пятой желтой карты (в Лиге 1, Кубке Франции или Суперкубке Франции). Санкция вступает в силу со вторника, 28 апреля 2026», – говорится в сообщении Лиги 1.
Ранее французский журналист Улисс Ламас назвал Забарного неудачником.
