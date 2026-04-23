Забарного наказали во Франции и уже определились с санкцией

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не поможет своей команде в матче 32-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном», который состоится в субботу, 2 мая.

23-летний игрок во встрече с «Нантом» получил желтую карточку, ставшую для него уже пятой в текущем розыгрыше чемпионата. Это подразумевает дисквалификацию сроком на один матч.

«Дисквалификация на один матч после пятой желтой карты (в Лиге 1, Кубке Франции или Суперкубке Франции). Санкция вступает в силу со вторника, 28 апреля 2026», – говорится в сообщении Лиги 1.

Ранее французский журналист Улисс Ламас назвал Забарного неудачником.