Фаворит турнира. Известен последний полуфиналист Кубка Турции

23 апреля 2026, 23:05 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:08
«Бешикташ» и «Аланьяспор» определили победителя

23 апреля состоялся последний матч 1/4 финала Кубка Турции между клубами «Бешикташ» и «Аланьяспор».

Команды провели поединок на стадионе «Бешикташ Парк» в городе Стамбул.

«Бешикташ» подтвердил статус лидера уже в начале встречи: хозяева забили первыми на 17-й минуте.

У гостей было время спастись и перевести игру в овертаймы, однако реализовать хотя бы один момент им не удалось.

«Черные орлы» решили не нервировать своих болельщиков и в концовке матча довели счет до разгромного – 3:0.

В полуфинале «Бешикташ» встретится с «Коньяспором», который неожиданно выбил из турнира «Фенербахче» (1:0).

Кубок Турции. 1/4 финала, 23 апреля

«Бешикташ» – «Аланьяспор» – 3:0

Голы: Туре, 17, О Хен Гю, 83, Кокчю, 85

Фотогалерея матча:

Сетка плей-офф Кубка Турции 2025/26:

Андрей Витренко
