Фаворит турнира. Известен последний полуфиналист Кубка Турции
«Бешикташ» и «Аланьяспор» определили победителя
23 апреля состоялся последний матч 1/4 финала Кубка Турции между клубами «Бешикташ» и «Аланьяспор».
Команды провели поединок на стадионе «Бешикташ Парк» в городе Стамбул.
«Бешикташ» подтвердил статус лидера уже в начале встречи: хозяева забили первыми на 17-й минуте.
У гостей было время спастись и перевести игру в овертаймы, однако реализовать хотя бы один момент им не удалось.
«Черные орлы» решили не нервировать своих болельщиков и в концовке матча довели счет до разгромного – 3:0.
В полуфинале «Бешикташ» встретится с «Коньяспором», который неожиданно выбил из турнира «Фенербахче» (1:0).
Кубок Турции. 1/4 финала, 23 апреля
«Бешикташ» – «Аланьяспор» – 3:0
Голы: Туре, 17, О Хен Гю, 83, Кокчю, 85
Сетка плей-офф Кубка Турции 2025/26:
