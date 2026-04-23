От футболиста до таксиста. Экс-игрок сборной Италии нашел новую работу

Бывший защитник «Ромы» и сборной Италии – Макс Тонетто – был замечен болельщиками за работой водителем в известной сервисной компании Uber.

Футбольные фанаты часто узнают Тонетто в роли таксиста, поэтому нередко пользуются его услугами.

На сегодняшний день бывший игрок подвозит людей на автомобиле ради собственного удовольствия, поскольку финансовых проблем у него нет.

Итальянец инвестировал средства в бизнес по аренде автомобилей, поэтому решил самостоятельно развиваться в этой сфере. Всего Макс совершил более 190 поездок.

Футбольную карьеру Тонетто завершил в 2010 году, имея за плечами выступления за известные итальянские клубы: «Рома», «Лечче», «Сампдория», «Милан», «Болонья», «Эмполи».

Также на счету Макса один матч в составе сборной Италии в 2007 году во время квалификации к чемпионату Европы. Тогда защитник отыграл все 90 минут против Фарерских островов (2:1).