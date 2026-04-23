23 апреля 2026, 22:38 | Обновлено 23 апреля 2026, 22:47
От футболиста до таксиста. Экс-игрок сборной Италии нашел новую работу

Макс Тонетто развозит людей, инвестируя деньги в собственный бизнес

23 апреля 2026, 22:38 | Обновлено 23 апреля 2026, 22:47
500
0
От футболиста до таксиста. Экс-игрок сборной Италии нашел новую работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Тонетто

Бывший защитник «Ромы» и сборной Италии – Макс Тонетто – был замечен болельщиками за работой водителем в известной сервисной компании Uber.

Футбольные фанаты часто узнают Тонетто в роли таксиста, поэтому нередко пользуются его услугами.

На сегодняшний день бывший игрок подвозит людей на автомобиле ради собственного удовольствия, поскольку финансовых проблем у него нет.

Итальянец инвестировал средства в бизнес по аренде автомобилей, поэтому решил самостоятельно развиваться в этой сфере. Всего Макс совершил более 190 поездок.

Футбольную карьеру Тонетто завершил в 2010 году, имея за плечами выступления за известные итальянские клубы: «Рома», «Лечче», «Сампдория», «Милан», «Болонья», «Эмполи».

Также на счету Макса один матч в составе сборной Италии в 2007 году во время квалификации к чемпионату Европы. Тогда защитник отыграл все 90 минут против Фарерских островов (2:1).

По теме:
В клубе Довбика радикально разрешили конфликт тренера и советника
Иран: «США боятся даже присутствия 11 молодых иранцев на поле»
Дино ДЗОФФ: Италия должна быть на ЧМ-2026, даже если это не спортивно
Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Италии по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 23 апреля 2026, 04:22 14
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»

Должность тренера Ребров покинул

Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
Футбол | 23 апреля 2026, 08:36 11
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»

Легендарный тренер считает, что команду должен возглавить Мирон Маркевич

«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23.04.2026, 10:14
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
+6 приносит пенальти. Шахтер дожал Зарю в Киеве
Футбол | 23.04.2026, 17:30
+6 приносит пенальти. Шахтер дожал Зарю в Киеве
+6 приносит пенальти. Шахтер дожал Зарю в Киеве
Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины
Футбол | 23.04.2026, 22:27
Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины
Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины
Популярные новости
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
22.04.2026, 06:23
Снукер
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 230
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 61
Теннис
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 29
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
