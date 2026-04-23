Проспер ОБА: «Самое главное – мой гол помог добыть три очка для команды»

Полузащитник Шахтаря Проспер Оба в комментарии UPL.TV поделился впечатлениями от победы над Зарей (2:1) в перенесенном матче 24-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой и дебютным забитым мячом! Поделись впечатлениями после поединка с Зарей.

– Чувствую себя счастливым! Первый гол в новом коллективе всегда приятен и очень важен в контексте матча и в целом борьбы за титул, к которому мы стремимся. Несмотря на внешнее спокойствие, на самом деле внутри очень радуюсь.

– Привыкли, что ты много забивал и, выступая за ЛНЗ, возглавлял список бомбардиров. Сейчас же была довольно длительная сухая серия, с ноября ты не отличался. С учетом этого насколько важен этот гол?

– Конечно, важность гола зашкаливает. Самое главное то, что он помог добыть три очка для команды. В то же время лично для меня, моей уверенности его значение трудно переоценить.

– Забитый мяч был уже на 2-й минуте поединка. Такой крайне активный старт от Шахтаря был установкой главного тренера?

– Да, перед каждым матчем он подчеркивает, что мы должны отдать все и выложиться на максимум. Каждый раз, когда мы тренируемся или готовимся во время анализа, он акцентирует на том, насколько важно взять инициативу в первые минуты.

– Отрыв от второго места увеличился до шести очков. Почувствовали облегчение после финального свистка?

– Безусловно, это способствует легкому чувству, которое позволяет немного выдохнуть. Впрочем это никак не расслабление, ведь каждая игра важна, нас ожидает еще несколько туров. Пока это не будет подтверждено официально, мы будем выкладываться и бороться в каждом матче.