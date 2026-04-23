  4. Проспер ОБА: «Самое главное – мой гол помог добыть три очка для команды»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 22:57 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:05
Проспер ОБА: «Самое главное – мой гол помог добыть три очка для команды»

Хавбек горняков поделился впечатлениями от победы над Зарей

ФК Шахтер. Проспер Оба

Полузащитник Шахтаря Проспер Оба в комментарии UPL.TV поделился впечатлениями от победы над Зарей (2:1) в перенесенном матче 24-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой и дебютным забитым мячом! Поделись впечатлениями после поединка с Зарей.

– Чувствую себя счастливым! Первый гол в новом коллективе всегда приятен и очень важен в контексте матча и в целом борьбы за титул, к которому мы стремимся. Несмотря на внешнее спокойствие, на самом деле внутри очень радуюсь.

– Привыкли, что ты много забивал и, выступая за ЛНЗ, возглавлял список бомбардиров. Сейчас же была довольно длительная сухая серия, с ноября ты не отличался. С учетом этого насколько важен этот гол?

– Конечно, важность гола зашкаливает. Самое главное то, что он помог добыть три очка для команды. В то же время лично для меня, моей уверенности его значение трудно переоценить.

– Забитый мяч был уже на 2-й минуте поединка. Такой крайне активный старт от Шахтаря был установкой главного тренера?

– Да, перед каждым матчем он подчеркивает, что мы должны отдать все и выложиться на максимум. Каждый раз, когда мы тренируемся или готовимся во время анализа, он акцентирует на том, насколько важно взять инициативу в первые минуты.

– Отрыв от второго места увеличился до шести очков. Почувствовали облегчение после финального свистка?

– Безусловно, это способствует легкому чувству, которое позволяет немного выдохнуть. Впрочем это никак не расслабление, ведь каждая игра важна, нас ожидает еще несколько туров. Пока это не будет подтверждено официально, мы будем выкладываться и бороться в каждом матче.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер Проспер Оба
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
ДЕНИСОВ ЦЕ такій собі засланий "козачок" Майте на увазі!
денісов вже свою роль зіграв, це той х й!! що був у складі помийки донецької!
Є чуйка що буде те саме з ЛНЗ та Поліссям, бо там там є ху з рижої помийки який Добє остаточно клуб  це дДнісов
Я вже бачив таке з Поліссям, теж саме з ЛНЗ, це очевдно.. Головне послабити конкурента. Нажальми вже бачили що сталося з Олександрією. Те саме чекає Полісся. ЛНЗ. Може хтось напише мені що я не правий Далі буде Буковина яка тільки вийшла..
Стільки піздєжа навколо Руха та Карпатами і на ВИХОД  =  НУЛЬ  Всім тим керманичам нах! Ви наєбали вболівальників Ви просто всіх через ху кинули
Рух з Карпатами взагалі ласти склеїли
Для чого було видаляти мій коментар?! Я ж знову напишу, на фото першому - Траоре, а не Оба (як ви підписали) 🐒🤦🏻‍♂️
Усі вони вам на одне лице, так?) Ех, расисти, на головному фото - Траоре
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
