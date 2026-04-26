Бывший игрок сборной Украины дал прогноз на центральный матч тура в УПЛ

Сегодня, 26 апреля в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч 25-го тура, в котором ЛНЗ встретится с «Металлистом 1925». Своими ожиданиями от этой игры и прогнозом поделился бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Хомченовский, отметив сначала вылет харьковчан из Кубка Украины.

– Всем обидно проигрывать в полуфинале национального кубка, а когда соперник еще и ниже уровнем, так и подавно. – сказал Хомченовский в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Но как бы то ни было, но эту неудачу нужно быстрее забыть, если есть желание на что-то серьезное претендовать в чемпионате. А харьковчане имеют там неплохой шанс попасть в тройку призеров.

В свою очередь ЛНЗ после осечки в матче с «Колосом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более, что на днях клуб праздновал 10-летний юбилей со дня своего образования.

Я думаю, что в Черкассах будет серьезная битва. Предположу, что в этом противостоянии сильнее окажутся хозяева, которые добудут минимальную победу. Счет? 1:0.