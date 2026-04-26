Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший игрок сборной Украины дал прогноз на центральный матч тура в УПЛ
26 апреля 2026, 08:30
471
Бывший игрок сборной Украины дал прогноз на центральный матч тура в УПЛ

Дмитрий Хомченовский считает, что в матче ЛНЗ – «Металлист 1925» много голов забито не будет

26 апреля 2026, 08:30 |
471
1 Comments
Бывший игрок сборной Украины дал прогноз на центральный матч тура в УПЛ
ЛНЗ. Металлист 1925 – ЛНЗ

Сегодня, 26 апреля в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч 25-го тура, в котором ЛНЗ встретится с «Металлистом 1925». Своими ожиданиями от этой игры и прогнозом поделился бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Хомченовский, отметив сначала вылет харьковчан из Кубка Украины.

– Всем обидно проигрывать в полуфинале национального кубка, а когда соперник еще и ниже уровнем, так и подавно. – сказал Хомченовский в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Но как бы то ни было, но эту неудачу нужно быстрее забыть, если есть желание на что-то серьезное претендовать в чемпионате. А харьковчане имеют там неплохой шанс попасть в тройку призеров.

В свою очередь ЛНЗ после осечки в матче с «Колосом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более, что на днях клуб праздновал 10-летний юбилей со дня своего образования.

Я думаю, что в Черкассах будет серьезная битва. Предположу, что в этом противостоянии сильнее окажутся хозяева, которые добудут минимальную победу. Счет? 1:0.

По теме:
Кудровка – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Федык пояснил фиаско Руха против Карпат: «Они играют нашими игроками»
Дмитрий Хомченовский Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Колос Ковалевка
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Обладатель ЗМ впервые появится на публике после диагноза рака
Футбол | 26 апреля 2026, 02:12 0
ФОТО. Обладатель ЗМ впервые появится на публике после диагноза рака
ФОТО. Обладатель ЗМ впервые появится на публике после диагноза рака

Кевину Кигану стало лучше...

ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 апреля 2026, 06:45 35
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Два раненных зверя

Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Футбол | 25.04.2026, 07:24
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением
Футбол | 25.04.2026, 10:48
Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением
Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25.04.2026, 09:25
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Популярные новости
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 55
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 1
Бокс
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
