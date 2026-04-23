Егор НАЗАРИНА: «Держали за руку? Тогда чистый пенальти»
Игрок «горняков» считает, что его команда реализовала чистый 11-метровый
Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина ответил на вопрос о чемпионстве и о пенальти в ворота «Зари» в матче чемпионата Украины.
– Как оцените игру своей команды? Чем вас поразил соперник?
– Самое главное, что мы сегодня завоевали три очка, у нас плюс шесть сейчас, если не ошибаюсь. Мы на первом месте идем, вот это самое главное.
– Мандража никакого не было? Все-таки родной клуб.
– Да какой мандраж? Мы не раз играли.
– Можно сказать, что «Шахтер» – чемпион?
– Нет, «Шахтер» – не чемпион. Мы надеемся, что будет. Это наша цель, мы к ней идем. Когда все решится математически, тогда можно будет сказать, что мы – чемпионы. Хотим выигрывать игру за игрой, а в конце увидим.
– Прокомментируйте эпизод с пенальти.
– А вы повтор видели? Что скажете?
– Держали за руку.
– Тогда чистый пенальти, - заявил Назарина «Футбольному Сектору».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер – об ошибке Клименко
Клуб отказался продавать Пономаренко