Егор НАЗАРИНА: «Держали за руку? Тогда чистый пенальти»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина ответил на вопрос о чемпионстве и о пенальти в ворота «Зари» в матче чемпионата Украины.

– Как оцените игру своей команды? Чем вас поразил соперник?

– Самое главное, что мы сегодня завоевали три очка, у нас плюс шесть сейчас, если не ошибаюсь. Мы на первом месте идем, вот это самое главное.

– Мандража никакого не было? Все-таки родной клуб.

– Да какой мандраж? Мы не раз играли.

– Можно сказать, что «Шахтер» – чемпион?

– Нет, «Шахтер» – не чемпион. Мы надеемся, что будет. Это наша цель, мы к ней идем. Когда все решится математически, тогда можно будет сказать, что мы – чемпионы. Хотим выигрывать игру за игрой, а в конце увидим.

– Прокомментируйте эпизод с пенальти.

– А вы повтор видели? Что скажете?

– Держали за руку.

– Тогда чистый пенальти, - заявил Назарина «Футбольному Сектору».