Знаменитая европейская сборная отказалась от шанса сыграть на ЧМ-2026
Италия не воспользуется возможностью заменить Иран на чемпионате мира
Скандальное предложение о возможной замене сборной Ирана по футболу на Италию в составе участников чемпионата мира-2026 вызвало мгновенную реакцию ФИФА и футбольных структур в Италии.
Инициатива, которую связывают с предложением спецпосланника США Паоло Замполли, была быстро отклонена руководством ФИФА. В Италии также жестко отреагировали на возможность такого сценария. Итальянцы заявили, что вариант замены Ирана на ЧМ-2026 является посягательством на их гордость.
Таким образом, как в ФИФА, так и в самой Италии идею фактически закрыли – без каких-либо шансов на реализацию.
