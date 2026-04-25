Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Знаменитая европейская сборная отказалась от шанса сыграть на ЧМ-2026
Чемпионат мира
25 апреля 2026, 22:42
626
0

Знаменитая европейская сборная отказалась от шанса сыграть на ЧМ-2026

Италия не воспользуется возможностью заменить Иран на чемпионате мира

25 апреля 2026, 22:42 |
626
0
Знаменитая европейская сборная отказалась от шанса сыграть на ЧМ-2026
Сборная Италии по футболу

Скандальное предложение о возможной замене сборной Ирана по футболу на Италию в составе участников чемпионата мира-2026 вызвало мгновенную реакцию ФИФА и футбольных структур в Италии.

Инициатива, которую связывают с предложением спецпосланника США Паоло Замполли, была быстро отклонена руководством ФИФА. В Италии также жестко отреагировали на возможность такого сценария. Итальянцы заявили, что вариант замены Ирана на ЧМ-2026 является посягательством на их гордость.

Таким образом, как в ФИФА, так и в самой Италии идею фактически закрыли – без каких-либо шансов на реализацию.

сборная Италии по футболу сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем