Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец

20-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко оказался в списке приоритетных трансферных целей ряда клубов АПЛ и Европы.

«Брентфорд» рассматривает нападающего как потенциальную замену Игору Тьяго, на которого растет спрос со стороны «Челси» и «Тоттенхэма». В клубе опасаются, что бразильский форвард может покинуть команду уже летом, поэтому активно мониторят рынок молодых нападающих.

В скаутских отчетах английского клуба особо отмечают физические данные украинца, умение играть корпусом, работу в штрафной и эффективность обеими ногами. Дополнительное внимание к игроку привлек и дебют в сборной Украины, где он уже успел отличиться голом.

Впрочем, «Брентфорд» — не единственный претендент. Отмечается, что за Пономаренко следят также «Брайтон», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и ряд других европейских клубов. Конкуренция за нападающего ожидается серьезная.