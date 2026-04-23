Реал согласовал продление контракта с суперзвездой клуба

После де-факто потери шансов на трофеи в сезоне 2025/26 мадридский «Реал» принимается за комплектование команды на ближайшее время. Одним из главных вопросов была судьба полузащитника Винисиуса Жуниора.

В четверг стороны продвинулись на переговорах и достигли принципиального соглашения о скором подписании нового контракта. Финансовые условия не разглашаются, но очевидно, что бразилец не будет получать больше форварда Килиана Мбаппе – самого высокооплачиваемого игрока «Реала».

В 2018 году «Реал» отдал «Фламенго» за Винисиуса 45 млн евро, и его текущий контракт с мадридцами рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 25-летний футболист забил 18 голов и 14 раз ассистировал партнерам в 48 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 150 млн евро.