Винисиус забил 150-й гол в карьере
Вспомним, в составе каких команд бразилец отличался забитыми мячами
Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил свой 150-й гол в карьере.
Юбилейным забитым мячом форвард отличился в матче 33 тура испанской Ла Лиги против Алавеса, этот гол стал победным в игре.
Упомянем, в составе каких команд Винисиус Жуниор забивал в своей карьере.
150 голов Винисиуса Жуниора в карьере (учитывая голы за Реал Кастилья)
- 124 – Реал
- 14 – Фламенго
- 8 – сборная Бразилии
- 4 – Реал Кастилья
Также отметим, что в Ла Лиге Винисиус забил 73 гола, что позволило ему обойти Луиса Фабиано (72) и выйти на единоличное 7 место в списке лучших бразильских бомбардиров чемпионата Испании.
Топ-10 бразильских бомбардиров в истории испанской Ла Лиги
- 117 – Роналдо (Барселона, Реал)
- 115 – Вальдо Мачадо (Валенсия)
- 107 – Ривалдо (Депортиво, Барселона)
- 86 – Бебето (Депортиво, Севилья)
- 82 – Эваристо (Барселона, Реал)
- 82 – Виллиан Хосе (Лас-Пальмас, Реал Сосьедад, Бетис)
- 73 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 72 – Луис Фабиано (Севилья)
- 70 – Роналдиньо (Барселона)
- 68 – Неймар (Барселона)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бриедис рассказал, что Александр не был готов на все сто
Смотрите видеообзор поединка Кубка Украины