22 апреля 2026, 12:16
Винисиус забил 150-й гол в карьере

Вспомним, в составе каких команд бразилец отличался забитыми мячами

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил свой 150-й гол в карьере.

Юбилейным забитым мячом форвард отличился в матче 33 тура испанской Ла Лиги против Алавеса, этот гол стал победным в игре.

Упомянем, в составе каких команд Винисиус Жуниор забивал в своей карьере.

150 голов Винисиуса Жуниора в карьере (учитывая голы за Реал Кастилья)

  • 124 – Реал
  • 14 – Фламенго
  • 8 – сборная Бразилии
  • 4 – Реал Кастилья

Также отметим, что в Ла Лиге Винисиус забил 73 гола, что позволило ему обойти Луиса Фабиано (72) и выйти на единоличное 7 место в списке лучших бразильских бомбардиров чемпионата Испании.

Топ-10 бразильских бомбардиров в истории испанской Ла Лиги

  • 117 – Роналдо (Барселона, Реал)
  • 115 – Вальдо Мачадо (Валенсия)
  • 107 – Ривалдо (Депортиво, Барселона)
  • 86 – Бебето (Депортиво, Севилья)
  • 82 – Эваристо (Барселона, Реал)
  • 82 – Виллиан Хосе (Лас-Пальмас, Реал Сосьедад, Бетис)
  • 73 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 72 – Луис Фабиано (Севилья)
  • 70 – Роналдиньо (Барселона)
  • 68 – Неймар (Барселона)
