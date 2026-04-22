Винисиус забил 150-й гол в карьере

Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор забил свой 150-й гол в карьере.

Юбилейным забитым мячом форвард отличился в матче 33 тура испанской Ла Лиги против Алавеса, этот гол стал победным в игре.

Упомянем, в составе каких команд Винисиус Жуниор забивал в своей карьере.

150 голов Винисиуса Жуниора в карьере (учитывая голы за Реал Кастилья)

124 – Реал

14 – Фламенго

8 – сборная Бразилии

4 – Реал Кастилья

Также отметим, что в Ла Лиге Винисиус забил 73 гола, что позволило ему обойти Луиса Фабиано (72) и выйти на единоличное 7 место в списке лучших бразильских бомбардиров чемпионата Испании.

