Политическое руководство США предложило заменить на чемпионате мира 2026 года сборную Ирана на главную команду Италии. Официальные представители четырехкратных чемпионов мира вежливо отказались, но легендарный в прошлом вратарь Дино Дзофф не согласен с ними.

«Это можно сделать. Это, конечно, не блестящее решение», – сказал Дзофф. «Если представится возможность, мы должны ею воспользоваться, даже если это не очень спортивно».

Сборная Италии заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира по футболу, не сумев опередить соперников из Норвегии, а в плей-офф квалификации в серии пенальти уступила боснийцам и в третий раз подряд осталась за бортом главного футбольного турнира.