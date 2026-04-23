Дино ДЗОФФ: Италия должна быть на ЧМ-2026, даже если это не спортивно
Легендарный футболист плевать хотел на спортивные принципы
Политическое руководство США предложило заменить на чемпионате мира 2026 года сборную Ирана на главную команду Италии. Официальные представители четырехкратных чемпионов мира вежливо отказались, но легендарный в прошлом вратарь Дино Дзофф не согласен с ними.
«Это можно сделать. Это, конечно, не блестящее решение», – сказал Дзофф. «Если представится возможность, мы должны ею воспользоваться, даже если это не очень спортивно».
Сборная Италии заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира по футболу, не сумев опередить соперников из Норвегии, а в плей-офф квалификации в серии пенальти уступила боснийцам и в третий раз подряд осталась за бортом главного футбольного турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
