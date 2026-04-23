  4. Дино ДЗОФФ: Италия должна быть на ЧМ-2026, даже если это не спортивно
Чемпионат мира
23 апреля 2026, 20:26 | Обновлено 23 апреля 2026, 20:35
867
8

Дино ДЗОФФ: Италия должна быть на ЧМ-2026, даже если это не спортивно

Легендарный футболист плевать хотел на спортивные принципы

23 апреля 2026, 20:26 | Обновлено 23 апреля 2026, 20:35
867
8 Comments
Дино ДЗОФФ: Италия должна быть на ЧМ-2026, даже если это не спортивно
Tuttosport. Дино Дзофф

Политическое руководство США предложило заменить на чемпионате мира 2026 года сборную Ирана на главную команду Италии. Официальные представители четырехкратных чемпионов мира вежливо отказались, но легендарный в прошлом вратарь Дино Дзофф не согласен с ними.

«Это можно сделать. Это, конечно, не блестящее решение», – сказал Дзофф. «Если представится возможность, мы должны ею воспользоваться, даже если это не очень спортивно».

Сборная Италии заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира по футболу, не сумев опередить соперников из Норвегии, а в плей-офф квалификации в серии пенальти уступила боснийцам и в третий раз подряд осталась за бортом главного футбольного турнира.

Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник

Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва

+6 приносит пенальти. Шахтер дожал Зарю в Киеве
+6 приносит пенальти. Шахтер дожал Зарю в Киеве

Очередной непростой матч команда Турана дотянула на зубах по пути к чемпионству

Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Реал согласовал продление контракта с суперзвездой клуба
Реал согласовал продление контракта с суперзвездой клуба
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Комментарии 8
піздєц деградували як макарони.
пішов на... Дзофф, дивись який умнік найшовся. 😡
точно-точно...
повинні бути.
проср. ли відбір - татотаке.))
нехай на... йде. Подавайте заявку на проведення ЧС, може й потрапите.
Ещё один пример: великий спортсмен - почти всегда дол...ёб по жизни и не имеет мозгов. Дино,я помню тебя на поле - не позорь свою репутацию и седые волосы...
Kloun
Може наших зiрок запросять? Ребров тодi красиво вiдсидить свiй контракт за грошi.. 
Италия должна уметь туда отобраться,как и любая другая команда. Остальное засунь в жопу себе и молчи
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
