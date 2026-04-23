Шахтер испортил юбилейный матч Скрипнику

Виктор Скрипник провел 100-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Зари». Он стал вторым наставником луганчан после Юрия Вернидуба, достигшим этого рубежа. Под руководством юбиляра черно-бело-красные одержали в общей сложности 51 победу, 23 встречи завершили вничью, 26 проиграли, 164 мяча забили, 102 пропустили, набрав 176 очков (58,7%).

К слову, среди тренеров «Зари», проведших не менее 30 матчей в УПЛ, Скрипник по проценту набранных очков уступает только Патрику ван Леувену.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев Зари в чемпионатах Украины