  4. Шахтер испортил юбилейный матч Скрипнику
23 апреля 2026, 19:58 | Обновлено 23 апреля 2026, 20:10
Шахтер испортил юбилейный матч Скрипнику

Специалист провел 100-й матч во главе «Зари» в УПЛ

ФК Шахтер

Виктор Скрипник провел 100-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Зари». Он стал вторым наставником луганчан после Юрия Вернидуба, достигшим этого рубежа. Под руководством юбиляра черно-бело-красные одержали в общей сложности 51 победу, 23 встречи завершили вничью, 26 проиграли, 164 мяча забили, 102 пропустили, набрав 176 очков (58,7%).

К слову, среди тренеров «Зари», проведших не менее 30 матчей в УПЛ, Скрипник по проценту набранных очков уступает только Патрику ван Леувену.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев Зари в чемпионатах Украины

Тренер

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Юрий ВЕРНИДУБ

219

90

59

70

307-262

329

50,1

2.

Виктор СКРИПНИК

100

51

23

26

164-102

176

58,7

3.

Анатолий ЧАНЦЕВ

62

13

16

33

53-96

55

29,6

4.

Анатолий КУКСОВ

48

16

9

23

49-69

57

39,6

5.

Анатолий ВОЛОБУЕВ

37

10

8

19

36-60

38

34,2

6.

Юрий КОВАЛЬ

35

9

10

16

29-47

37

35,2

7.

Александр КОСЕВИЧ

34

12

4

18

25-46

40

39,2

8.

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

30

20

4

6

61-31

64

71,1

9

Владимир КОБЗАРЕВ

30

10

6

14

32-47

36

40,0

10.

Младен БАРТУЛОВИЧ

26

10

4

12

30-33

34

43,6
Ему юбилей испортил в первую очередь продажный панчишин
