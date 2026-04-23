Шахтер испортил юбилейный матч Скрипнику
Специалист провел 100-й матч во главе «Зари» в УПЛ
Виктор Скрипник провел 100-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Зари». Он стал вторым наставником луганчан после Юрия Вернидуба, достигшим этого рубежа. Под руководством юбиляра черно-бело-красные одержали в общей сложности 51 победу, 23 встречи завершили вничью, 26 проиграли, 164 мяча забили, 102 пропустили, набрав 176 очков (58,7%).
К слову, среди тренеров «Зари», проведших не менее 30 матчей в УПЛ, Скрипник по проценту набранных очков уступает только Патрику ван Леувену.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 тренеров-гвардейцев Зари в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
219
|
90
|
59
|
70
|
307-262
|
329
|
50,1
|
2.
|
Виктор СКРИПНИК
|
100
|
51
|
23
|
26
|
164-102
|
176
|
58,7
|
3.
|
Анатолий ЧАНЦЕВ
|
62
|
13
|
16
|
33
|
53-96
|
55
|
29,6
|
4.
|
Анатолий КУКСОВ
|
48
|
16
|
9
|
23
|
49-69
|
57
|
39,6
|
5.
|
Анатолий ВОЛОБУЕВ
|
37
|
10
|
8
|
19
|
36-60
|
38
|
34,2
|
6.
|
Юрий КОВАЛЬ
|
35
|
9
|
10
|
16
|
29-47
|
37
|
35,2
|
7.
|
Александр КОСЕВИЧ
|
34
|
12
|
4
|
18
|
25-46
|
40
|
39,2
|
8.
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
30
|
20
|
4
|
6
|
61-31
|
64
|
71,1
|
9
|
Владимир КОБЗАРЕВ
|
30
|
10
|
6
|
14
|
32-47
|
36
|
40,0
|
10.
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
26
|
10
|
4
|
12
|
30-33
|
34
|
43,6
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки в перенесенном матче в Киеве обыграли Зарю из Луганска
Отличный шанс нарастить отрыв