«Ему или Джулии Робертс». Мбаппе выбрал нового коуча Реала: реакция Арбелоа
Килиан лайкнул пост о возвращении Жозе Моуриньо
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе лайкнул пост в социальной сети Instagram, в котором продвигалась идея возможного возвращения португальского тренера Жозе Моуринью в королевский клуб.
Такие действия звездного 27-летнего футболиста вызвали резонанс среди болельщиков и журналистов. Один из репортеров решил поинтересоваться мнением нынешнего тренера «Реала» Альваро Арбелоа по поводу этой ситуации:
«Меня не беспокоит, кому Мбаппе ставит лайки – Жозе Моуриньо или Джулии Робертс».
В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 41 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 73 очка в 32 матчах чемпионата Испании.
