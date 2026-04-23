Феноменальный сезон Кейна. Очередной рекорд, покорившийся англичанину
Нападающий Баварии забил уже 52 гола в 44 матчах сезона 2025/26
Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал первым английским футболистом, начиная с сезона 1992/93, которому удалось забить 50+ голов в одном сезоне за клуб из топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.
В 44 сыгранных матчах в активе Кейна 52 забитых мяча.
Англичанин в сезоне 2025/26 превзошел собственное достижение кампании 2023/24, в которой отличился 44 голами.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt упомянул 10 лучших бомбардирских результатов начиная с сезона 1992/93, продемонстрированных английскими футболистами в составе клубов топ-5 лиг.
Английские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей за клуб из топ-5 лиг в одном сезоне во всех турнирах (начиная с сезона 1992/93)
- 52 – Гарри Кейн (Бавария), 2025/26, 44 матча
- 44 – Гарри Кейн (Бавария), 2023/24, 45 матчей
- 41 – Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед), 1993/94, 45 матчей
- 41 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 2017/18, 48 матчей
- 41 – Гарри Кейн (Бавария), 2024/25, 51 матч
- 37 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс), 1995/96, 48 матчей
- 37 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс), 1994/95, 49 матчей
- 36 – Робби Фаулер (Ливерпуль), 1995/96, 53 матча
- 35 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 2016/17, 38 матчей
- 35 – Ян Райт (Арсенал), 1993/94, 53 матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
