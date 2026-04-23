  4. Феноменальный сезон Кейна. Очередной рекорд, покорившийся англичанину
23 апреля 2026, 19:16 | Обновлено 23 апреля 2026, 19:17
Феноменальный сезон Кейна. Очередной рекорд, покорившийся англичанину

Нападающий Баварии забил уже 52 гола в 44 матчах сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал первым английским футболистом, начиная с сезона 1992/93, которому удалось забить 50+ голов в одном сезоне за клуб из топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.

В 44 сыгранных матчах в активе Кейна 52 забитых мяча.

Англичанин в сезоне 2025/26 превзошел собственное достижение кампании 2023/24, в которой отличился 44 голами.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt упомянул 10 лучших бомбардирских результатов начиная с сезона 1992/93, продемонстрированных английскими футболистами в составе клубов топ-5 лиг.

Английские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей за клуб из топ-5 лиг в одном сезоне во всех турнирах (начиная с сезона 1992/93)

  • 52 – Гарри Кейн (Бавария), 2025/26, 44 матча
  • 44 – Гарри Кейн (Бавария), 2023/24, 45 матчей
  • 41 – Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед), 1993/94, 45 матчей
  • 41 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 2017/18, 48 матчей
  • 41 – Гарри Кейн (Бавария), 2024/25, 51 матч
  • 37 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс), 1995/96, 48 матчей
  • 37 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс), 1994/95, 49 матчей
  • 36 – Робби Фаулер (Ливерпуль), 1995/96, 53 матча
  • 35 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), 2016/17, 38 матчей
  • 35 – Ян Райт (Арсенал), 1993/94, 53 матча
По теме:
Байер – Бавария – 0:2. Удары Кейна и Диаса в полуфинале. Видео голов, обзор
КОМПАНИ: «Возможность вернуть клуб туда – это грандиозный подарок»
Боруссия Дортмунд продлила партнерство с игорным брендом
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 18:11 9
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов

ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса, когда Шахтер пропустил от Зари
Футбол | 23 апреля 2026, 17:32 2
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса, когда Шахтер пропустил от Зари
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса, когда Шахтер пропустил от Зари

Президент Динамо обрадовался голу Навина Малыша

Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Футбол | 23.04.2026, 15:27
Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Футбол | 22.04.2026, 22:23
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 23.04.2026, 16:06
Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде
Снигур без шансов проиграла Свентек в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде
Популярные новости
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 29
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 27
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 229
Футбол
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
21.04.2026, 20:00 146
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 7
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27 1
Бокс
