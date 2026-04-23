Феноменальный сезон Кейна. Очередной рекорд, покорившийся англичанину

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал первым английским футболистом, начиная с сезона 1992/93, которому удалось забить 50+ голов в одном сезоне за клуб из топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.

В 44 сыгранных матчах в активе Кейна 52 забитых мяча.

Англичанин в сезоне 2025/26 превзошел собственное достижение кампании 2023/24, в которой отличился 44 голами.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt упомянул 10 лучших бомбардирских результатов начиная с сезона 1992/93, продемонстрированных английскими футболистами в составе клубов топ-5 лиг.

Английские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей за клуб из топ-5 лиг в одном сезоне во всех турнирах (начиная с сезона 1992/93)