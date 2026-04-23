«Небольшая стычка». Михавко рассказал о конфликте с фаном после игры Кубка
Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Буковиной»
Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко рассказал о конфликте с болельщиком после матча 1/2 финала Кубка Украины против черновицкой «Буковины» (3:0).
– После матча произошел неприятный эпизод, когда болельщики выбежали на поле. Было видно, что к вам обращались, даже возникла небольшая потасовка. Расскажите, что там произошло.
– Это эмоции. Я понимаю болельщиков «Буковины» – они хотели, чтобы их команда победила, это нормально. Просто один из фанатов начал что-то эмоционально выражать, спрашивать, почти в определенном тоне что-то доказывать.
– То есть конфликт серьезным не был?
– Нет, ничего серьезного. Произошла небольшая стычка на эмоциях, но без каких-либо последствий. Это футбол, такие моменты случаются. Главное, что все обошлось.
