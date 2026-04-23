Разгром, 5:0. Украинец, которого выгнал ЛНЗ, забил в дебютном матче за клуб

20-летний защитник Иван Ермачков забил в дебютном матче за «Зимбру» Кишинев и помог клубу пробиться в полуфинал Кубка Молдовы.

Иван вышел в стартовом составе на выездной матч против «Политехники УТМ» и уже на 21-й минуте отметился голом.

В итоге «Зимбру» не испытал проблем в кубковом поединке – 5:0. По сумме двух матчей дальше прошел «Зимбру» (10:0).

Напомним, что Ермачков лишь в апреле покинул расположение ЛНЗ и перешел в «Зимбру».

Кубок Молдовы. 1/4 финала, 21 апреля

Второй матч

«Политехника УТМ» – «Зимбру» Кишинёв – 0:5

Голы: Бетиву, 14, Ермачков, 21, Сильченко, 72, Козловский, 76, 87

