В дерби с Карпатами Руху не помогут три игрока
Есть травмированные и дисквалифицированные
Как стало известно Sport.ua, в дерби с «Карпатами» в 25 туре УПЛ «Рух» не сможет сыграть в оптимальном составе.
По имеющейся информации продолжают находиться в лазарете Юрий Копына и Василий Рунич, возвращение которых в строй ожидается в мае, а Бекназ Алмазбеков – дисквалифицирован.
Зато сможет помочь своей команде вратарь Юрий-Владимир Герета, который из-за повреждения пропустил предыдущий поединок с «Кривбассом».
В настоящее время подопечные Ивана Федыка занимают в турнирной таблице УПЛ 14 место, набрав 20 очков, а с «Карпатами» сыграют 25 апреля.
