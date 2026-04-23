В Карпатах нашли замену Домчаку
Львовский клуб намерен подписать Юрия-Владимира Герету
«Карпаты» могут подписать украинского голкипера «Руха» Юрия-Владимира Герету. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, львовские клубы практически договорились о трансфере. «Львы» могут попрощаться с Назарием Домчаком уже в ближайшее трансферное окно, по информации СМИ, он привлекает внимание «Лечче», «Лилля» и пражской «Славии».
Также «Карпаты» попрощаются с двумя не основными вратарями: Андрей Клищук и Роман Мысак.
В текущем сезоне на счету Юрия-Владимира Гереты 26 сыгранных матчей на клубному уровне, пять из которых стали сухими.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» может прекратить существование.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Франции
Команда из Первой лиги будет бороться за трофей против действующего чемпиона
Навіть пропонував Русолу три шуби та членство в партії опзж
Але Андрій відмовився