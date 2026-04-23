23 апреля 2026, 13:52
В Карпатах нашли замену Домчаку

Львовский клуб намерен подписать Юрия-Владимира Герету

ФК Карпаты. Назар Домчак

«Карпаты» могут подписать украинского голкипера «Руха» Юрия-Владимира Герету. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, львовские клубы практически договорились о трансфере. «Львы» могут попрощаться с Назарием Домчаком уже в ближайшее трансферное окно, по информации СМИ, он привлекает внимание «Лечче», «Лилля» и пражской «Славии».

Также «Карпаты» попрощаются с двумя не основными вратарями: Андрей Клищук и Роман Мысак.

В текущем сезоне на счету Юрия-Владимира Гереты 26 сыгранных матчей на клубному уровне, пять из которых стали сухими.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» может прекратить существование.

Юрий-Владимир Герета Карпаты Львов Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Андрей Клищук Роман Мысак Назар Домчак
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
Комментарии 2
Вже мене краще підписуйте 
Домчака дуже хотів суркіс
Навіть пропонував Русолу три шуби та членство в партії опзж
Але Андрій відмовився
