  4. Невероятный рекорд Месси в Барселоне смогли повторить
23 апреля 2026, 18:08 |
Великий аргентинец выиграл 10 чемпионатов Испании, как и Алексия Путельяс

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексия Путельяс

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси скоро лишится одного из рекордов в «Барселоне». Свои лучшие годы звездный игрок провел на «Камп Ноу», завоевав 35 трофеев с «сине-гранатовыми», но его показатели по количеству побед на внутренней арене уже повторили. В среду футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс в 10-й раз стала чемпионкой Испании, как и Месси в свое время.

За пять туров до конца соревнований каталонки гарантировали себе первое место, выиграв 25 матчей из 26 с разницей мячей 116:7. До конца сезона они могут также победить еще в Лиге чемпионов, а также Кубке и Суперкубке Испании.

32-летняя Путельяс с «Барселоной» завоевала 34 титула, многократно выигрывая чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Кубок Каталонии, также она становилась чемпионкой мира и двукратной обладательницей «Золотого мяча».

Лионель Месси Барселона Алексия Путельяс чемпионат Испании по футболу Ла Лига женский футбол
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
