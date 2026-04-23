Невероятный рекорд Месси в Барселоне смогли повторить
Великий аргентинец выиграл 10 чемпионатов Испании, как и Алексия Путельяс
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси скоро лишится одного из рекордов в «Барселоне». Свои лучшие годы звездный игрок провел на «Камп Ноу», завоевав 35 трофеев с «сине-гранатовыми», но его показатели по количеству побед на внутренней арене уже повторили. В среду футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс в 10-й раз стала чемпионкой Испании, как и Месси в свое время.
За пять туров до конца соревнований каталонки гарантировали себе первое место, выиграв 25 матчей из 26 с разницей мячей 116:7. До конца сезона они могут также победить еще в Лиге чемпионов, а также Кубке и Суперкубке Испании.
32-летняя Путельяс с «Барселоной» завоевала 34 титула, многократно выигрывая чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Кубок Каталонии, также она становилась чемпионкой мира и двукратной обладательницей «Золотого мяча».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андони Ираола имеет шанс поработать с лондонцами
Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины