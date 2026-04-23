Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль выступил с заявлением после получения тяжелой травмы
Испания
23 апреля 2026, 17:51
Ямаль выступил с заявлением после получения тяжелой травмы

Ламин выбыл до конца сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал свою тяжелую травму, из-за которой он пропустит оставшуюся часть текущего сезона:

«Эта травма выводит меня из игры именно тогда, когда я больше всего хотел быть на поле, и от этого мне больно сильнее, чем я могу описать. Больно не иметь возможности бороться вместе с товарищами по команде, не иметь возможности помочь, когда команда во мне нуждается. Но я верю в них и знаю, что они будут отдавать все силы в каждом матче.

Я буду там, хотя и не на поле, поддерживая, ободряя и подталкивая их, как часть команды. Это не конец, это лишь пауза. Я вернусь сильнее, с большим желанием, чем когда-либо, и следующий сезон будет лучше.

Спасибо за сообщения и Visca el Barça💙❤️».

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем