Ямаль выступил с заявлением после получения тяжелой травмы

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал свою тяжелую травму, из-за которой он пропустит оставшуюся часть текущего сезона:

«Эта травма выводит меня из игры именно тогда, когда я больше всего хотел быть на поле, и от этого мне больно сильнее, чем я могу описать. Больно не иметь возможности бороться вместе с товарищами по команде, не иметь возможности помочь, когда команда во мне нуждается. Но я верю в них и знаю, что они будут отдавать все силы в каждом матче.

Я буду там, хотя и не на поле, поддерживая, ободряя и подталкивая их, как часть команды. Это не конец, это лишь пауза. Я вернусь сильнее, с большим желанием, чем когда-либо, и следующий сезон будет лучше.

Спасибо за сообщения и Visca el Barça💙❤️».

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.