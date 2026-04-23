Ангелина Калинина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля украинская тенниистка Ангелина Калинина (WTA 110) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Марии Боузковой (WTA 24). Поединок начнется ориентировочно в 15:35 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Боузковой.

Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Камилой Осорио, либо с Наоми Осакой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА