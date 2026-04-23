Кубок Украины
23 апреля 2026, 15:49 | Обновлено 23 апреля 2026, 15:50
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Благодарен ребятам за их невероятную работу»

Наставник «Чернигова» подвел итог матча с «Металлистом 1925»

23 апреля 2026, 15:49 | Обновлено 23 апреля 2026, 15:50
65
0
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Благодарен ребятам за их невероятную работу»
ФК Чернигов. Валерий Черный

В матче 1/2 финала Кубка Украины ФК «Чернигов» в серии пенальти прошел «Металлист 1925». Исторический результат своей команды прокомментировал главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный.

– Поздравляем вас с выходом в финал Кубка Украины! Удалось ли вам заснуть вчера, а когда проснулись утром, не было ощущения – а может, это был сон?

– Большое спасибо за поздравление! Эмоции невероятны, не каждый день выходишь в финал Кубка Украины. Пришлось поспать всего несколько часов, если честно. Предстоит много работы, уже в воскресенье нас ждет матч чемпионата с Ворсклой.

– Каков был ваш план на игру до начала матча? Чего ждали от своих футболистов?

– Как обычно, отталкиваться от своей игры. Мы планировали играть на мяче, планировали проводить позиционные атаки. Понимали, что важно контрпрессинговать соперника в тех частях поля, где у них есть определенные проблемы. Мы знали, когда мы должны перестраиваться в средний блок. То есть мы больше отталкивались от своей игры. Отлично разобрали Металлист 1925, команду, которая по праву претендует на попадание в еврокубки следующего сезона.

– Игра пошла по совсем другому сценарию после удаления Шушко. Насколько вы удовлетворены реакцией команды и ее перестройкой?

– Это невозможно было спланировать. И я благодарен ребятам за их невероятную работу, которую они выполняли в течение двух таймов и компенсированных минут. Удалось перестроиться, все были единственным механизмом. Они сражались как настоящие десять спартанцев! И выиграли эту игру для нашего невероятного города, для нашего президента, для наших болельщиков.

– Вы активно были в игре все 100 минут матча, жестикулировали, подсказывали. Слышали ли вас футболисты и насколько тяжело управлять матчем?

– Да, очень активно вместе с тренерским штабом подсказывали игрокам на протяжении всего матча. Пытались вносить коррективы, по возможности. Но футболисты говорили, что очень мало слышали меня, потому что на стадионе была невероятная атмосфера, и они в большинстве своем поддерживали друг друга на поле. Сегодня еще не видел команду, у нас день восстановления. Но очень скоро все снова соберемся вместе, я всех еще раз поздравлю и начнем готовиться к матчу с Ворсклой.

– Что сказали команде перед серией пенальти?

– Сказал, что мы уже молодцы, что уже не можем проиграть. Сказал, что хочу, чтобы каждый отдал кусочек своей души каждому, кто будет пробивать, и нашему вратарю. А еще вспомнил, что еще утром чувствовал, что мы выиграем, если будет серия пенальти. Вынудил их поверить в себя. Горжусь каждым из них.

– Ребята сами определились с теми, кто будет бить пенальти, или вы назначали?

– В большинстве своем это мое решение. Но мы уже знали, кто может выполнить 11-метровый, плюс немного пообщались с ребятами и приняли такие решения.

– Мечты сбываются, вчера мы это увидели. Какой ФК Чернигов увидит вся Украина в финале в матче с Динамо?

– Пожалуй, это будет команда, за которую никому не будет стыдно. Мы хотим сделать все, чтобы нас уважали. И еще раз влюбить в наш маленький, но гордый ФК Чернигов все украинское сообщество, а может и не только украинское.

Источник: ФК Чернигов
