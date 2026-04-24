  4. Украинский тренер дал совет игрокам Чернигова перед матчем против Динамо
Кубок Украины
24 апреля 2026, 09:21
Украинский тренер дал совет игрокам Чернигова перед матчем против Динамо

Валерий Иващенко назвал особенность финальной игры Кубка Украины

ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Известный украинский тренер Валерий Иващенко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины, в котором ФК Чернигов сыграет против киевского Динамо

– Пара финалистов Динамо – Чернигов выглядит так, будто все предопределено заранее. Рискнете предположить, что ожидать 20 мая во Львове?

– Для игроков Чернигова этот матч может стать самым памятным. Почувствовать эту атмосферу финала, где к тебе приковано повышенное внимание.

Хочется увидеть финал, в котором Чернигов сможет достойно показать себя против Динамо, ведь получить полный карман и повесить медаль никому не захочется. С позиции аутсайдера играть всегда проще. Хочется, чтобы они подарили праздник футболу, – сказал специалист.

В финале ФК Чернигов сыграет против киевского Динамо. Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.

Валерий Иващенко Чернигов Кубок Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
