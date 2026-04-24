Украинский тренер дал совет игрокам Чернигова перед матчем против Динамо

Известный украинский тренер Валерий Иващенко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины, в котором ФК Чернигов сыграет против киевского Динамо

– Пара финалистов Динамо – Чернигов выглядит так, будто все предопределено заранее. Рискнете предположить, что ожидать 20 мая во Львове?

– Для игроков Чернигова этот матч может стать самым памятным. Почувствовать эту атмосферу финала, где к тебе приковано повышенное внимание.

Хочется увидеть финал, в котором Чернигов сможет достойно показать себя против Динамо, ведь получить полный карман и повесить медаль никому не захочется. С позиции аутсайдера играть всегда проще. Хочется, чтобы они подарили праздник футболу, – сказал специалист.

