Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Зарей и Шахтером

Обнародованы стартовые составы на перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет в городе Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

«Заря» идет девятой в чемпионате, имея в своем активе 32 пункта. «Шахтер» с 54 очками располагается на вершине таблицы.

Заря: Сапутин, Малыш, Джордан, Эскинья, Рейс, Дришлюк, Кушниренко, Андушич, Попара, Вантух, Будковский

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондар, Малон Сантос, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Проспер Оба, Невертон, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

