Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Зарей и Шахтером
Поединок стартует в 15:30 по киевскому времени
Обнародованы стартовые составы на перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет в городе Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.
«Заря» идет девятой в чемпионате, имея в своем активе 32 пункта. «Шахтер» с 54 очками располагается на вершине таблицы.
Заря: Сапутин, Малыш, Джордан, Эскинья, Рейс, Дришлюк, Кушниренко, Андушич, Попара, Вантух, Будковский
Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондар, Малон Сантос, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Проспер Оба, Невертон, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш
