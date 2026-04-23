ВИДЕО. Матч на 5 голов. Как забил племянник Зеедорфа в Нидерландах

Вечером 22 апреля в Нидерландах состоялся стартовый матч 31-го тура Эредивизи.

Телстар обыграл Спарту Роттердам со счетом 4:1. Пропустив в первом тайме, хозяева затем отгрузили 4 мяча.

На 88-й минуте впервые за Телстар в Эредивизи гол забил Джелани Зеедорф, племянник знаменитого Кларенса Зеедорфа.

Телстар покинул зону вылета (14-е место, 30 очков), Спарта из Роттердама входит в топ-10 (42 пункта).

Лидеры: ПСВ (74 очка, досрочный чемпион), Фейеноорд (55), НЕК Неймеген (54), Твенте (53), Аякс (51), АЗ Алкмаар (48).

Чемпионат Нидерландов

32-й тур, 22 апреля 2026

Телстар – Спарта Роттердам – 4:1

Голы: Хардевельд, 33, ван Дейн, 72, 78, Зеедорф, 88 – Зонневельд, 31

