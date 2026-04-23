ВИДЕО. Матч на 5 голов. Как забил племянник Зеедорфа в Нидерландах
Телстар обыграл Спарту Роттердам со счетом 4:1 и покинул зону вылета
Вечером 22 апреля в Нидерландах состоялся стартовый матч 31-го тура Эредивизи.
Телстар обыграл Спарту Роттердам со счетом 4:1. Пропустив в первом тайме, хозяева затем отгрузили 4 мяча.
На 88-й минуте впервые за Телстар в Эредивизи гол забил Джелани Зеедорф, племянник знаменитого Кларенса Зеедорфа.
Телстар покинул зону вылета (14-е место, 30 очков), Спарта из Роттердама входит в топ-10 (42 пункта).
Лидеры: ПСВ (74 очка, досрочный чемпион), Фейеноорд (55), НЕК Неймеген (54), Твенте (53), Аякс (51), АЗ Алкмаар (48).
Чемпионат Нидерландов
32-й тур, 22 апреля 2026
Телстар – Спарта Роттердам – 4:1
Голы: Хардевельд, 33, ван Дейн, 72, 78, Зеедорф, 88 – Зонневельд, 31
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|30
|24
|2
|4
|84 - 40
|23.04.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар
|74
|2
|Фейеноорд
|30
|16
|7
|7
|62 - 41
|25.04.26 17:30 Фейеноорд - Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд
|55
|3
|НЕК Неймеген
|30
|15
|9
|6
|72 - 48
|25.04.26 22:00 Твенте - НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам
|54
|4
|Твенте
|30
|14
|11
|5
|51 - 32
|25.04.26 22:00 Твенте - НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте
|53
|5
|Аякс
|30
|13
|12
|5
|57 - 37
|25.04.26 21:00 НАК Бреда - Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс
|51
|6
|АЗ Алкмаар
|30
|14
|6
|10
|52 - 45
|23.04.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар
|48
|7
|Утрехт
|30
|12
|8
|10
|49 - 36
|26.04.26 13:15 Эксельсиор - Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт
|44
|8
|Херенвен
|30
|12
|8
|10
|53 - 50
|25.04.26 19:45 Херенвен - Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен
|44
|9
|Гронинген
|30
|12
|6
|12
|42 - 37
|25.04.26 17:30 Фейеноорд - Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс
|42
|10
|Спарта Роттердам
|31
|12
|6
|13
|36 - 53
|03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам
|42
|11
|Гоу Эхед Иглс
|30
|8
|12
|10
|50 - 45
|23.04.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте
|36
|12
|Фортуна Ситтард
|30
|10
|6
|14
|44 - 55
|25.04.26 19:45 Херенвен - Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 Фортуна Ситтард 1:4 Телстар
|36
|13
|Зволле
|30
|8
|10
|12
|40 - 60
|23.04.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген08.03.26 Спарта Роттердам 1:1 Зволле
|34
|14
|Телстар
|31
|7
|9
|15
|43 - 53
|02.05.26 22:00 НЕК Неймеген - Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар
|30
|15
|Волендам
|30
|7
|7
|16
|31 - 50
|26.04.26 15:30 Хераклес - Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам
|28
|16
|Эксельсиор
|30
|7
|7
|16
|31 - 51
|26.04.26 13:15 Эксельсиор - Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен
|28
|17
|НАК Бреда
|30
|5
|10
|15
|30 - 51
|25.04.26 21:00 НАК Бреда - Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд
|25
|18
|Хераклес
|30
|5
|4
|21
|34 - 77
|26.04.26 15:30 Хераклес - Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт
|19
