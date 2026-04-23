ВИДЕО. Матч на 5 голов. Как забил племянник Зеедорфа в Нидерландах

Телстар обыграл Спарту Роттердам со счетом 4:1 и покинул зону вылета

Getty Images/Global Images Ukraine. Джелани Зеедорф

Вечером 22 апреля в Нидерландах состоялся стартовый матч 31-го тура Эредивизи.

Телстар обыграл Спарту Роттердам со счетом 4:1. Пропустив в первом тайме, хозяева затем отгрузили 4 мяча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте впервые за Телстар в Эредивизи гол забил Джелани Зеедорф, племянник знаменитого Кларенса Зеедорфа.

Телстар покинул зону вылета (14-е место, 30 очков), Спарта из Роттердама входит в топ-10 (42 пункта).

Лидеры: ПСВ (74 очка, досрочный чемпион), Фейеноорд (55), НЕК Неймеген (54), Твенте (53), Аякс (51), АЗ Алкмаар (48).

Чемпионат Нидерландов

32-й тур, 22 апреля 2026

Телстар – Спарта Роттердам – 4:1

Голы: Хардевельд, 33, ван Дейн, 72, 78, Зеедорф, 88 – Зонневельд, 31

Видеообзор матча: смотреть на YouTube (использовать VPN при необходимости)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 30 24 2 4 84 - 40 23.04.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар 74
2 Фейеноорд 30 16 7 7 62 - 41 25.04.26 17:30 Фейеноорд - Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд 55
3 НЕК Неймеген 30 15 9 6 72 - 48 25.04.26 22:00 Твенте - НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 ПСВ Эйндховен 2:3 НЕК Неймеген08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам 54
4 Твенте 30 14 11 5 51 - 32 25.04.26 22:00 Твенте - НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте 53
5 Аякс 30 13 12 5 57 - 37 25.04.26 21:00 НАК Бреда - Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс 51
6 АЗ Алкмаар 30 14 6 10 52 - 45 23.04.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес07.03.26 ПСВ Эйндховен 2:1 АЗ Алкмаар 48
7 Утрехт 30 12 8 10 49 - 36 26.04.26 13:15 Эксельсиор - Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Твенте 0:2 Утрехт06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт 44
8 Херенвен 30 12 8 10 53 - 50 25.04.26 19:45 Херенвен - Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен 44
9 Гронинген 30 12 6 12 42 - 37 25.04.26 17:30 Фейеноорд - Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген07.03.26 Гронинген 3:1 Аякс 42
10 Спарта Роттердам 31 12 6 13 36 - 53 03.05.26 17:45 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Аякс 4:0 Спарта Роттердам 42
11 Гоу Эхед Иглс 30 8 12 10 50 - 45 23.04.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 Твенте 36
12 Фортуна Ситтард 30 10 6 14 44 - 55 25.04.26 19:45 Херенвен - Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 Фортуна Ситтард 1:4 Телстар 36
13 Зволле 30 8 10 12 40 - 60 23.04.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда13.03.26 Зволле 1:1 Гронинген08.03.26 Спарта Роттердам 1:1 Зволле 34
14 Телстар 31 7 9 15 43 - 53 02.05.26 22:00 НЕК Неймеген - Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен14.03.26 Херенвен 3:0 Телстар 30
15 Волендам 30 7 7 16 31 - 50 26.04.26 15:30 Хераклес - Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам14.03.26 Волендам 1:2 Фортуна Ситтард08.03.26 НЕК Неймеген 3:0 Волендам 28
16 Эксельсиор 30 7 7 16 31 - 51 26.04.26 13:15 Эксельсиор - Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 Фейеноорд 2:1 Эксельсиор07.03.26 Эксельсиор 1:2 Херенвен 28
17 НАК Бреда 30 5 10 15 30 - 51 25.04.26 21:00 НАК Бреда - Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда15.03.26 Гоу Эхед Иглс 6:0 НАК Бреда08.03.26 НАК Бреда 3:3 Фейеноорд 25
18 Хераклес 30 5 4 21 34 - 77 26.04.26 15:30 Хераклес - Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор15.03.26 АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес06.03.26 Хераклес 0:0 Утрехт 19
Полная таблица

