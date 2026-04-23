Финансовый директор Буковины: «Мы увидели проблемные позиции»

Финансовый директор «Буковины» Игорь Наболотный поделился выводами после матча полуфинала Кубка Украины против киевского «Динамо» – 0:3.

«К сожалению, мы потеряли перед этим полуфиналом много ключевых игроков. Это и Богдан Бойчук, и Олег Ильин. Есть травмированные игроки, которые не смогли нам помочь. Я считаю, если бы они все были сегодня на поле, мы бы увидели совсем другой матч и был бы другой счет на табло. Это мое личное мнение.

Считаю, что мы достойно играли против «Динамо». Особенно во втором тайме. Могу сказать, что на равных. Да, пропустили в контратаке, но это естественно, когда команда хочет отыграться и идет ва-банк вперед. Они нас поймали на контратаке – ничего удивительного.

Но в целом я очень доволен качеством игры во втором тайме и желанием ребят победить. Мы увидели те проблемные позиции, которые нам нужно усиливать. Летом будем проводить селекционную работу, которая позволит нам полноценно играть в УПЛ и не быть мальчиками для битья», – сказал Наболотный.