Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финансовый директор Буковины: «Мы увидели проблемные позиции»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 12:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 13:01
Игорь Наболотный прокомментировал игру команды в полуфинале Кубка Украины

Буковина. Игорь Наболотный

Финансовый директор «Буковины» Игорь Наболотный поделился выводами после матча полуфинала Кубка Украины против киевского «Динамо» – 0:3.

«К сожалению, мы потеряли перед этим полуфиналом много ключевых игроков. Это и Богдан Бойчук, и Олег Ильин. Есть травмированные игроки, которые не смогли нам помочь. Я считаю, если бы они все были сегодня на поле, мы бы увидели совсем другой матч и был бы другой счет на табло. Это мое личное мнение.

Считаю, что мы достойно играли против «Динамо». Особенно во втором тайме. Могу сказать, что на равных. Да, пропустили в контратаке, но это естественно, когда команда хочет отыграться и идет ва-банк вперед. Они нас поймали на контратаке – ничего удивительного.

Но в целом я очень доволен качеством игры во втором тайме и желанием ребят победить. Мы увидели те проблемные позиции, которые нам нужно усиливать. Летом будем проводить селекционную работу, которая позволит нам полноценно играть в УПЛ и не быть мальчиками для битья», – сказал Наболотный.

Игорь Наболотный Кубок Украины по футболу Буковина - Динамо Буковина Черновцы Динамо Киев
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем