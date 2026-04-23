Боруссия Дортмунд продлила партнерство с игорным брендом
StarGames сохранит присутствие на матчах Бундеслиги и цифровых площадках клуба
StarGames продлил партнерство с дортмундской «Боруссией» до 2029 года. Бренд iGaming-компании Greentube Malta остается официальным партнером клуба после начала сотрудничества в 2024 году.
До 2029 года StarGames будет представлен на каждом домашнем матче Бундеслиги: на светодиодных бортах, экранах стадиона и цифровых платформах клуба.
Также компания получит дополнительную видимость во время перерыва и будет участвовать в розыгрышах, акциях и эксклюзивном контенте для болельщиков.
