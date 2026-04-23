  4. ФОТО. Как Шахтер готовился к перенесенному матчу против Зари
23 апреля 2026, 14:35 | Обновлено 23 апреля 2026, 14:40
ФОТО. Как Шахтер готовился к перенесенному матчу против Зари

Игра пройдет 23 апреля в 15:30 в Киеве на стадионе Динамо

ФК Шахтер

В перенесенном матче 21-го тура УПЛ Шахтер сыграет с луганской Зарей. Игра пройдет 23 апреля в 15:30 в Киеве на стадионе Динамо имени В. Лобановского.

Шахтер единолично лидирует в УПЛ, имея после 23 матчей 54 очка (разница мячей: 54–14). Возглавить таблицу чемпионата в очередной раз подопечные Арды Турана смогли после воскресной победы над одним из главных конкурентов – житомирским Полесьем (1:0). Решающим в том противостоянии стал гол центрального защитника дончан Валерия Бондаря – уже третий для него в текущем сезоне. Кстати, отличиться украинцу помог лучший ассистент команды Алиссон, для которого это уже 10-я голевая передача. А топ-бомбардирами оранжево-черных остаются бразильские нападающие Кауан Элиас (11 голов) и Лука Мейреллиш (10).

Из-за перебора карточек матч пропустит полузащитник дончан Олег Очеретько. Шахтер продолжает идти в максимально насыщенном графике с играми каждые три дня. На этой неделе горняков также ждет поединок УПЛ с Кудровкой, а далее в календаре команды Арды Турана – двухматчевое противостояние полуфинала Лиги конференций УЕФА с английским Кристал Пэлас и украинское класико в Премьер-лиге с Динамо.

Заря в 23 турах имеет 8 побед, 8 ничьих и 7 поражений и с 32 очками (разница голов: 32–30) занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. Подопечным Виктора Скрипника уже почти не угрожает борьба за выживание (отрыв от зоны переходных матчей – 11 очков), но и включиться в борьбу за еврокубковые места они вряд ли смогут (отставание – 12 очков). Как и на протяжении всего сезона, в весенней части турнира луганчане чередуют результаты: в апрельских трех турах имеют ничью с Оболонью (3:3), победу над Эпицентром (1:0) и поражение от Динамо (1:3). Самыми результативными в команде являются форвард Пилип Будковский (11 голов) и боснийский полузащитник Неманья Анджушич (7).

Шахтер и Заря провели между собой 54 матча в чемпионате Украины: горняки одержали 42 победы, 5 игр завершились вничью, 7 раз сильнее были луганчане. Общая разница мячей: 128–38 в пользу оранжево-черных. 22 сентября 2025 года команды играли в первом круге УПЛ на Арене Львов. Горняки по ходу матча преодолевали сопротивление соперника и на 87-й минуте вырвали победу благодаря голу Изаки – 1:0.

Матч Заря – Шахтер будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным. Ассистенты – Владимир Думенко и Ярослав Поважный. Арбитр VAR – Игорь Пасхал. Ассистент арбитра VAR – Валентин Куцев.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
