Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»

Сегодня, 22 апреля состоится пропущенный матч 21-го тура, в котором сыграют лидер чемпионата «Шахтер» и девятая команда турнирной таблицы «Заря». Своими ожиданиями от этого поединка с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший защитник сборной Украины Александр Грицай.

– Александр, насколько много шансов у «Зари» отобрать очки у «Шахтера»?

– Любой, даже заведомый аутсайдер может сотворить сенсацию, как, к примеру, «Чернигов» в кубковом матче с «Металлистом 1925». Но если говорить о предматчевых раскладах, то шансов у «Зари» нет. «Горняки» сейчас набрали хорошую форму, в то время, как луганчане по большому счету, не улучшили свои весенние показатели по сравнению с первой частью чемпионата.

– «Заря» претендовала на пятое место, но постепенно скатилась на девятое. В чем проблема?

– Чтобы давать исчерпывающий ответ необходимо находится внутри коллектива. Но что-то точно происходит. Хотя по подобру исполнителей это далеко не девятая команда чемпионата. Зная президента Евгения Геллера можно предположить, что такие выступления, если луганчане не доберут очков на финише сезона, могут привести к серьезным кадровым решениям.

– Вы имеете ввиду кадровых решений по тренерскому штабу или по футболистам?

– Думаю, что это может коснуться всех причастных к неудовлетворительному результату людей.

– Главной причиной возможной потерей очков «Шахтером» специалисты называют усталость после длительных переездов, связанных с выступлением в Лиге конференций. Впрочем, «горняки» пока штампуют только победы. Так будет до конца чемпионата или утомление догонит коллектив?

– Не так много туров осталось до конца сезона, поэтому команда, на мой взгляд, справится с этими неудобствами. Разве что в конце чемпионата, если вопрос с чемпионством будет решен, может что-то произойти.

– Сейчас можно сказать, что команда Арды Турана не отдаст первое место?

– Да.

– ЛНЗ не помешает?

– Если сопоставлять состав ЛНЗ и «Шахтера», то здесь без вариантов. Команда Виталия Пономарева и так выжала из себя больше, чем можно (улыбается). Поэтому постепенно все становится на свои места.

– «Горнякам» в чемпионате предстоит сыграть с «Зарей», «Кудровкой», «Динамо», «Полтавой», «Оболонью», «Кривбассом» и «Колосом». Где лидер может потерять?

– «Шахтер» может остановить только «Динамо». Может быть и «Кривбасс» с «Колосом», но это только в том случае, как я уже сказал, если судьба чемпионства будет решена.

– Напоследок хотел бы услышать ваш прогноз на поединок «Заря» – «Шахтер»?

– На конкретный счет я затрудняюсь дать ответ, но, думаю, подопечные Арды Турана выиграют в два мяча.

