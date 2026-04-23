Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Бывший защитник сборной Украины высказался о предстоящем матче «Зари» против «горняков»
Сегодня, 22 апреля состоится пропущенный матч 21-го тура, в котором сыграют лидер чемпионата «Шахтер» и девятая команда турнирной таблицы «Заря». Своими ожиданиями от этого поединка с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший защитник сборной Украины Александр Грицай.
– Александр, насколько много шансов у «Зари» отобрать очки у «Шахтера»?
– Любой, даже заведомый аутсайдер может сотворить сенсацию, как, к примеру, «Чернигов» в кубковом матче с «Металлистом 1925». Но если говорить о предматчевых раскладах, то шансов у «Зари» нет. «Горняки» сейчас набрали хорошую форму, в то время, как луганчане по большому счету, не улучшили свои весенние показатели по сравнению с первой частью чемпионата.
– «Заря» претендовала на пятое место, но постепенно скатилась на девятое. В чем проблема?
– Чтобы давать исчерпывающий ответ необходимо находится внутри коллектива. Но что-то точно происходит. Хотя по подобру исполнителей это далеко не девятая команда чемпионата. Зная президента Евгения Геллера можно предположить, что такие выступления, если луганчане не доберут очков на финише сезона, могут привести к серьезным кадровым решениям.
– Вы имеете ввиду кадровых решений по тренерскому штабу или по футболистам?
– Думаю, что это может коснуться всех причастных к неудовлетворительному результату людей.
– Главной причиной возможной потерей очков «Шахтером» специалисты называют усталость после длительных переездов, связанных с выступлением в Лиге конференций. Впрочем, «горняки» пока штампуют только победы. Так будет до конца чемпионата или утомление догонит коллектив?
– Не так много туров осталось до конца сезона, поэтому команда, на мой взгляд, справится с этими неудобствами. Разве что в конце чемпионата, если вопрос с чемпионством будет решен, может что-то произойти.
– Сейчас можно сказать, что команда Арды Турана не отдаст первое место?
– Да.
– ЛНЗ не помешает?
– Если сопоставлять состав ЛНЗ и «Шахтера», то здесь без вариантов. Команда Виталия Пономарева и так выжала из себя больше, чем можно (улыбается). Поэтому постепенно все становится на свои места.
– «Горнякам» в чемпионате предстоит сыграть с «Зарей», «Кудровкой», «Динамо», «Полтавой», «Оболонью», «Кривбассом» и «Колосом». Где лидер может потерять?
– «Шахтер» может остановить только «Динамо». Может быть и «Кривбасс» с «Колосом», но это только в том случае, как я уже сказал, если судьба чемпионства будет решена.
– Напоследок хотел бы услышать ваш прогноз на поединок «Заря» – «Шахтер»?
– На конкретный счет я затрудняюсь дать ответ, но, думаю, подопечные Арды Турана выиграют в два мяча.
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|23
|16
|6
|1
|54 - 14
|23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|54
|2
|ЛНЗ
|24
|16
|3
|5
|35 - 15
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|51
|3
|Полесье
|24
|14
|4
|6
|41 - 16
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|46
|4
|Металлист 1925
|24
|12
|8
|4
|30 - 13
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|44
|5
|Динамо Киев
|24
|13
|5
|6
|52 - 26
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|44
|6
|Кривбасс
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|40
|7
|Колос Ковалевка
|24
|9
|10
|5
|22 - 21
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря
|37
|8
|Карпаты Львов
|24
|8
|9
|7
|32 - 26
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|33
|9
|Заря
|23
|8
|8
|7
|32 - 30
|23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|32
|10
|Верес
|24
|7
|8
|9
|22 - 29
|27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|29
|11
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 - 39
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|24
|7
|3
|14
|26 - 36
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|24
|13
|Кудровка
|24
|5
|6
|13
|25 - 39
|26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|21
|14
|Рух Львов
|24
|6
|2
|16
|17 - 39
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|24
|2
|6
|16
|17 - 48
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|24
|2
|5
|17
|20 - 61
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|11
