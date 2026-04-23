Коуч Чернигова объяснил громкую сенсацию в Кубке Украины, пригрозив Динамо

Кубок Украины
23 апреля 2026, 07:59 |
Валерий Черный поделился эмоциями после победы над Металлистом 1925

Главный тренер ФК Чернигов Валерий Черный поделился эмоциями после победы своей команды над харьковским Металлистом 1925 года, которая позволила «горожанам» квалифицироваться в финал Кубка Украины.

– Сейчас очень тяжело давать какую-то эмоцию, потому что она осталась позади меня на футбольном поле. Единственное, что хочу сказать, что эту неделю мы настраивали ребят, чтобы они не боялись, чтобы они играли, чтобы убрали стеснительность, были такими мужиками.

К сожалению, за жребием нам выпал «Металлист 1925 года». Скажу так, что это самый тяжелый жребий, который мог нам выпасть. Но я сказал, что есть мечта президента, и вы должны это сделать. Потому что столько, сколько он сделал для развития черниговского футбола, вряд ли кто-нибудь сделает или сделал до этого. Поэтому я хочу посвятить эту победу, во-первых, тебе, президент, и во-вторых, нашему городу-герою.

– 2-я минута, красная карточка. Вы тогда очень сильно завелись у боковой линии. О чем вы тогда подумали?

– Я не понимал, почему случилась красная карточка, потому что не видел этого эпизода. Когда просмотрел – да, действительно, она была. Но в тот момент, возможно, попытаться срастить тренера, когда ты впервые в жизни играешь в 1/2 финала и получаешь красную карточку. Просто попросил ребят продолжать так играть, не прижиматься к своим воротам и по возможности искать свои шансы.

А уже в перерыве мы настраивали, что если мы сыграли в меньшинстве один тайм и не пропустили, то должны сделать это и во втором тайме. Я четко сказал, что если мы дойдем до пенальти, то 100% выиграем.

– Это предыдущие стадии такую ​​комфортную уверенность давали?

– И предыдущие стадии, и к тому. Если мы дойдем до пенальти в финале, то выигрываем его.

– Откуда такая уверенность?

– Я уверен в своих футболистах. Мы сделали выводы после игры с Кривбассом. И я очень уверен в том человеке, который носит капитанскую повязку.

– Татаренко говорит, что вы не тренировали серию пенальти. Это правда?

– Мы не тренировали. Мы тренировали один раз, перед Кривбассом, проиграли ее, потом не тренировали и все выиграли. Нет смысла ее тренировать. Мы знаем, что мы будем делать, куда будем избивать и кто будет отбивать, – сказал Черный.

