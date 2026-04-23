Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известно, как игроки Металлиста 1925 отреагировали на позор в Кубке Украины
23 апреля 2026, 12:04 | Обновлено 23 апреля 2026, 12:13
Известно, как игроки Металлиста 1925 отреагировали на позор в Кубке Украины

Младен Бартулович рассказал, что происходило в раздевалке харьковчан

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал, что происходило в раздевалке харьковчан после сенсационного фиаско с ФК «Чернигов» в полуфинале Кубка Украины.

– Это трагедия для нас, очень большой шок и в раздевалке...

– Кто-то что-то говорил?

– Никто ничего не говорил. Очень трудно что-либо говорить. Хочу поздравить «Чернигов» с победой. Молодцы, бились и достигли своего. Нам нужно двигаться дальше и отходить от этого шока, – сказал Младен.

В финале ФК «Чернигов» сыграет против киевского «Динамо». Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.

Договорились уничтожить ЛНЗ?
