БИБИК: Динамо не захотело попасться по жребию - пришлось выходить в финал

Полузащитник «Чернигова» Артур Бибик, эксклюзивно для Sport.ua, отметил, что с нетерпением ждет финального матча Кубка Украины против киевского «Динамо». В среду его команда по пенальти обыграла «Металлист 1925».

– Можете сравнить «Металлист 1925» с другими кубковыми соперниками?

– Это более опытный соперник, который хорошо сейчас выступает в УПЛ. Поэтому была очень сложная игра, самая сложная в этом Кубке, еще вдесятером. Но рады, что выдержали это давление от «Металлиста» и одержали победу.

– Когда пришла вера в то, что можете победить?

– Мы всю игру верили в победу, потому что не собирались сдаваться. Ничего ужасного для нас не произошло. Мы старались, играли в футбол. Где-то бог нас вознаградил нас за это усердие.

– Второй тайм у вас получился более уверенным. В чем секрет? Может, тренер в перерыве что-то сказал?

– Конечно. Тренер сказал, что полдела мы сделали, хорошо оборонялись и даже немного играли на мяче. Он сказал меньше терять мяч и сохранять его, потому что пока мяч у нас, мы точно не пропустим гол. Поэтому старались так играть, и слова тренера в раздевалке нам помогли.

– Как свою игру оцените?

– Трудно оценивать, потому что ты играешь без мяча весь матч. Главное, что команда победила.

– Был ли этот матч для вас лучшим в этом сезоне?

– Лучшим, пожалуй, не был, только по результату, конечно. А по игре… Конечно, какая может быть лучшая игра с таким высококлассным соперником?

– Впереди Львов, киевское «Динамо», трофей и 90 минут. Какие у вас ожидания?

– Ожидания невероятные. До сих пор не можем поверить, что поедем играть с «Динамо» Киев. У нас была задача на этот Кубок – встретиться с «Динамо». Они не захотели где-то нам на жеребьевке попасть, пришлось выходить в финал.

20 мая на «Арене Львов» состоится финальный матч Кубка Украины, в котором «Чернигов» сыграет против киевского «Динамо».