Источник: Ямаль рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы

Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль может пропустить чемпионат мира 2026 года из-за травмы бедра, полученной во время исполнения пенальти в матче 33-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0). Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, предварительные обследования 18-летнего футболиста показывают, что во время удара он разорвал подколенное сухожилие. Такая травма может вывести его из строя на срок до 4 месяцев.

Чемпионат мира пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.