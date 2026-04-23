Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ямаль рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы
Чемпионат мира
23 апреля 2026, 02:36 |
37
0

Источник: Ямаль рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы

Вингер Барселоны получил повреждение в игре с Сельтой

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль может пропустить чемпионат мира 2026 года из-за травмы бедра, полученной во время исполнения пенальти в матче 33-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0). Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, предварительные обследования 18-летнего футболиста показывают, что во время удара он разорвал подколенное сухожилие. Такая травма может вывести его из строя на срок до 4 месяцев.

Чемпионат мира пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем