ФОТО. «Донецкие не сдаются»: Ракицкие опубликовали вирусный фотосет

Жена украинского футболиста Ярослава Ракицкого – Ольга Ракицкая – поделилась новым постом в соцсетях.

На фото пара позирует у воды в тематических образах – в футболках донецкого «Шахтера». Снимки получились атмосферными и передают близость пары.

Ярослав появился в желто-синей форме, а Ольга выбрала яркую оранжево-черную футболку «горняков» и белую юбку.

В подписи Ольга обратилась к мужу, отметив его сильный характер и уверенность в том, что он справится с любыми трудностями:

«У тебя характер действительно как сталь. Я знаю, что всё сложится как нужно, иначе и быть не может, когда в наших генах течёт донбасский дух, а донецкие не сдаются».

Фанаты активно отреагировали на публикацию, оставляя комплименты и слова поддержки.