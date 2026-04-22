Вратарь Чернигова: «На душе просто пусто»
Максим Татаренко прокомментировал победу над «Металлистом 1925»
Вратарь «Чернигова» Максим Татаренко прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (0:0, 6:5 в серии пенальти) в матче 1/2 финала Кубка Украины.
– Какие у тебя сейчас чувства?
– Если честно, просто пусто. Ни эмоций, ни сил. Хочется просто пойти в душ, поехать домой в постель и просто спать.
– Устал?
– Если честно, очень.
– Ожидал, что сегодня будет столько работы?
– Честно говоря, нет. Думаю, если бы мы играли 11 на 11, было бы намного легче.
– Готовили пенальти?
– Нет-нет. Мы перед ни одной игрой на Кубок не били пенальти.
– И в бутылке шпаргалок не было?
– Ничего не было, только обмотали пластырем, и все.
– Когда ты выходил на первый удар, что у тебя внутри бушевало?
– Нервы были перед игрой. Легкий мандраж был. А вышли на поле, две минуты – и нервов не было. Мы выходим на каждую игру как на последнюю. Кубок это, чемпионат – вообще не важно.
– Когда красная карточка была, какие мысли были?
– Да в шоке вообще был. Первая минута – и красная. Шок, просто шок.
