Вратарь Чернигова: «На душе просто пусто»

Вратарь «Чернигова» Максим Татаренко прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (0:0, 6:5 в серии пенальти) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

– Какие у тебя сейчас чувства?

– Если честно, просто пусто. Ни эмоций, ни сил. Хочется просто пойти в душ, поехать домой в постель и просто спать.

– Устал?

– Если честно, очень.

– Ожидал, что сегодня будет столько работы?

– Честно говоря, нет. Думаю, если бы мы играли 11 на 11, было бы намного легче.

– Готовили пенальти?

– Нет-нет. Мы перед ни одной игрой на Кубок не били пенальти.

– И в бутылке шпаргалок не было?

– Ничего не было, только обмотали пластырем, и все.

– Когда ты выходил на первый удар, что у тебя внутри бушевало?

– Нервы были перед игрой. Легкий мандраж был. А вышли на поле, две минуты – и нервов не было. Мы выходим на каждую игру как на последнюю. Кубок это, чемпионат – вообще не важно.

– Когда красная карточка была, какие мысли были?

– Да в шоке вообще был. Первая минута – и красная. Шок, просто шок.