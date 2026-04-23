Тренер Чернигова Черный: «Если дойдем до пенальти, мы обыграем Динамо»
Валерий Черный подвел итоги матча с харьковчанами и дал прогноз на финал
Главный тренер «Чернигова» Валерий Черный эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после победы над «Металлистом 1925» в полуфинале Кубка Украины.
– Когда вы поверили в то, что пройдете этого соперника?
– Я настраивал ребят в перерыве, что если мы выдержим и не пропустим во втором тайме, то серию пенальти мы, 100%, выиграем. И, конечно, перед серией пенальти я был очень уверен в нашем голкипере и тех ребятах, которые будут пробивать.
– На пятой минуте после удаления полузащитника «Чернигова» Павла Шушко у вас возник спор с тренером соперника. Какие у вас были претензии?
– Нет, то не с тренером, а с футболистом, Артемом Шабановым. Он показал, я не видел эпизода и спросил: «Почему красная карточка?». Он ответил: «Смотри на ногу». Я ответил: «Смотри»? Ты так будешь обращаться к своим коллегам по команде или своему тренеру». Поэтому получился небольшой спор.
– Что вы изменили в перерыве? Таймы получились разными, и после перерыва все складывалось немного легче для вас.
– Мы сделали несколько замен. Мы настраивали на борьбу, потому что никто из нашей команды не играл в полуфинале. Это потрясающий шанс сыграть в финале. Поэтому нужно было отдать все и даже немного больше, чтобы туда попасть.
– Какой у вас прогноз на финальный матч с «Динамо»?
– Если дойдем до серии пенальти, мы «Динамо» обыграем.

