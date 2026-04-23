Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Чернигова Черный: «Если дойдем до пенальти, мы обыграем Динамо»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 00:07 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:13
Тренер Чернигова Черный: «Если дойдем до пенальти, мы обыграем Динамо»

Валерий Черный подвел итоги матча с харьковчанами и дал прогноз на финал

ФК Чернигов. Валерий Черный

Главный тренер «Чернигова» Валерий Черный эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после победы над «Металлистом 1925» в полуфинале Кубка Украины.

– Когда вы поверили в то, что пройдете этого соперника?

– Я настраивал ребят в перерыве, что если мы выдержим и не пропустим во втором тайме, то серию пенальти мы, 100%, выиграем. И, конечно, перед серией пенальти я был очень уверен в нашем голкипере и тех ребятах, которые будут пробивать.

– На пятой минуте после удаления полузащитника «Чернигова» Павла Шушко у вас возник спор с тренером соперника. Какие у вас были претензии?

– Нет, то не с тренером, а с футболистом, Артемом Шабановым. Он показал, я не видел эпизода и спросил: «Почему красная карточка?». Он ответил: «Смотри на ногу». Я ответил: «Смотри»? Ты так будешь обращаться к своим коллегам по команде или своему тренеру». Поэтому получился небольшой спор.

– Что вы изменили в перерыве? Таймы получились разными, и после перерыва все складывалось немного легче для вас.

– Мы сделали несколько замен. Мы настраивали на борьбу, потому что никто из нашей команды не играл в полуфинале. Это потрясающий шанс сыграть в финале. Поэтому нужно было отдать все и даже немного больше, чтобы туда попасть.

– Какой у вас прогноз на финальный матч с «Динамо»?

– Если дойдем до серии пенальти, мы «Динамо» обыграем.

Чернигов Металлист 1925 Кубок Украины по футболу Динамо Киев эксклюзив Валерий Черный
Руслан Полищук
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну пенальті це якраз їхній єдиний шанс перемогти
Ответить
0
Потрясающе! Так ставь 11 вратарей, чтоб муха не пролетела и жди пенальти. Из-за таких команд и футбол смотреть не хочется.
Ответить
-2
Бажаємо щоб все саме так і вийшло 👌
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем