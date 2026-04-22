Два дубля и красная. Атлетико сенсационно проиграл матч Ла Лиги на 5 голов
Эльче нанес поражение матрасникам в поединке 33-го тура чемпионата Испании (3:2)
Мадридский Атлетико проиграл Эльче в матче 33-го тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча прошла на арене Эстадио Мануэль Мартинес Валеро и завершилась со счетом 3:2.
Дубль в составе Эльче оформил Андре Силва. Еще один мяч забил Давид Аффенгрубер. Два мяча в составе матрасников положил Николас Гонсалес.
Подопечные Диего Симеоне играли в меньшинстве с 30-й минуте после прямой красной карточки для Тьяго Альмады.
Атлетико проиграл шесть из восьми последних матчей (семь, если учитывать поражение Реалу Сосьедад по пенальти в финале Кубка Испании). Единственная победа за этот период – над Барселоной (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.
В таблице чемпионата Испании Атлетико с 57 очками занимает четвертое место. У Эльче 35 баллов и 15-я позиция – команда поднялась из зоны вылета благодаря этой победе.
Ла Лига 2025/26. 33-й тур, 22 апреля
Эльче – Атлетико – 3:2
Голы: Аффенгрубер, 18, Андре Силва, 33 (пен.), 75 – Николас Гонсалес, 10, 34
Удаление: Альмада, 30 (Атлетикло)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
