Два дубля и красная. Атлетико сенсационно проиграл матч Ла Лиги на 5 голов

Мадридский Атлетико проиграл Эльче в матче 33-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на арене Эстадио Мануэль Мартинес Валеро и завершилась со счетом 3:2.

Дубль в составе Эльче оформил Андре Силва. Еще один мяч забил Давид Аффенгрубер. Два мяча в составе матрасников положил Николас Гонсалес.

Подопечные Диего Симеоне играли в меньшинстве с 30-й минуте после прямой красной карточки для Тьяго Альмады.

Атлетико проиграл шесть из восьми последних матчей (семь, если учитывать поражение Реалу Сосьедад по пенальти в финале Кубка Испании). Единственная победа за этот период – над Барселоной (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

В таблице чемпионата Испании Атлетико с 57 очками занимает четвертое место. У Эльче 35 баллов и 15-я позиция – команда поднялась из зоны вылета благодаря этой победе.

Ла Лига 2025/26. 33-й тур, 22 апреля

Эльче – Атлетико – 3:2

Голы: Аффенгрубер, 18, Андре Силва, 33 (пен.), 75 – Николас Гонсалес, 10, 34

Удаление: Альмада, 30 (Атлетикло)

