  4. Два дубля и красная. Атлетико сенсационно проиграл матч Ла Лиги на 5 голов
Чемпионат Испании
Эльче
22.04.2026 20:00 – FT 3 : 2
Атлетико Мадрид
Испания
22 апреля 2026, 22:02 | Обновлено 22 апреля 2026, 22:37
Два дубля и красная. Атлетико сенсационно проиграл матч Ла Лиги на 5 голов

Эльче нанес поражение матрасникам в поединке 33-го тура чемпионата Испании (3:2)

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Атлетико проиграл Эльче в матче 33-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на арене Эстадио Мануэль Мартинес Валеро и завершилась со счетом 3:2.

Дубль в составе Эльче оформил Андре Силва. Еще один мяч забил Давид Аффенгрубер. Два мяча в составе матрасников положил Николас Гонсалес.

Подопечные Диего Симеоне играли в меньшинстве с 30-й минуте после прямой красной карточки для Тьяго Альмады.

Атлетико проиграл шесть из восьми последних матчей (семь, если учитывать поражение Реалу Сосьедад по пенальти в финале Кубка Испании). Единственная победа за этот период – над Барселоной (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

В таблице чемпионата Испании Атлетико с 57 очками занимает четвертое место. У Эльче 35 баллов и 15-я позиция – команда поднялась из зоны вылета благодаря этой победе.

Ла Лига 2025/26. 33-й тур, 22 апреля

Эльче – Атлетико – 3:2

Голы: Аффенгрубер, 18, Андре Силва, 33 (пен.), 75 – Николас Гонсалес, 10, 34

Удаление: Альмада, 30 (Атлетикло)

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Эльче), асcист Давид Аффенгрубер.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Атлетико Мадрид), асcист Робен Ле Норман.
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Андре Силва (Эльче).
30’
Тьяго Альмада (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Аффенгрубер (Эльче), асcист Тете Моренте.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Атлетико Мадрид), асcист Родри Мендоса.
Атлетико Мадрид Эльче Ла Лига чемпионат Испании по футболу Николас Гонсалес удаление (красная карточка) Тьяго Альмада Андре Силва Валенте
Даниил Агарков
Для дятлів хіба що сенсаційно. Кефи були майже рівні, з невеликою перевагою в сторону перемоги Ельче
