Олейникова не сумела пройти 97-ю ракетку на старте супертурнира в Мадриде

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт (WTA 97).

WTА 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) [Q] – 5:7, 0:6

В первой партии Александра побеждала 4:2 с одним брейком и имела три скрытых сетбола в восьмом гейме на приеме.

Олейникова в третий раз сыграла против Вальтерте и потерпела второе поражение. Александра впервые в карьере сыграла на соревнованиях категории WTA 1000.

Вальтерт во втором круге встретится с 21-й сеяной Аленой Остапенко.