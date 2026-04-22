  Олейникова не сумела пройти 97-ю ракетку на старте супертурнира в Мадриде
22 апреля 2026, 19:53
Олейникова не сумела пройти 97-ю ракетку на старте супертурнира в Мадриде

Александра проиграла Симоне Вальтерт в 1/64 финала соревнований WTA 1000 в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт (WTA 97).

WTА 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Александра Олейникова (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) [Q] – 5:7, 0:6

В первой партии Александра побеждала 4:2 с одним брейком и имела три скрытых сетбола в восьмом гейме на приеме.

Олейникова в третий раз сыграла против Вальтерте и потерпела второе поражение. Александра впервые в карьере сыграла на соревнованиях категории WTA 1000.

Вальтерт во втором круге встретится с 21-й сеяной Аленой Остапенко.

Сьогодні всі кацапки повилітали, жодна не вийшла до 2 раунду
Три бублика за останні 2 гри, Саша як це називається? Ось це єдиний матч на сьогодні за участі наших, який закінчився абсолютно сенсаційно!
Де подівся той бійцівський характер, який ще донедавна був притаманний Олександрі?
Здається, увесь свій запал Олександра кинула у політичні заяви
Справи кепські, причому перш за все з політичної точки зору. Такою грою Саша зводить нанівець всі свої заяви та звернення.
А ще (вже без політики) є відчуття, що якби це був ITF або челенджер, Олійникова ту ж Вальтерт (а Симона гравчиня її рівня) обіграла б.
За тиждень 3 баранки.
Так і не зрозумів у шо Саша сьогодні грала... Якесь худорляве, тендітне її, як дитину, розкатало
Та нічого не трапилося - просто перехвалили ще доволі сиру тенісистку, а вона впевнилася - що схопила у руки тенісну "синицю"!
Щось забагато бубликів. Сашку потрібно переосмислити свій теніс, інший рівень, інше товариство. Що стосується закликів до продажної вта, то це боротьба з вітряками. Найпершою це зрозуміла Еліна і почала з хрестиків на камері оператора.
Щось з Олександрою не те коїться. Грає один сет, а на другий, а якщо треба - то й на третій взагалі не виходить. Може, до лікаря сходити?
