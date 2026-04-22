Олейникова не сумела пройти 97-ю ракетку на старте супертурнира в Мадриде
Александра проиграла Симоне Вальтерт в 1/64 финала соревнований WTA 1000 в Испании
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт (WTA 97).
WTА 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала
Александра Олейникова (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) [Q] – 5:7, 0:6
В первой партии Александра побеждала 4:2 с одним брейком и имела три скрытых сетбола в восьмом гейме на приеме.
Олейникова в третий раз сыграла против Вальтерте и потерпела второе поражение. Александра впервые в карьере сыграла на соревнованиях категории WTA 1000.
Вальтерт во втором круге встретится с 21-й сеяной Аленой Остапенко.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды определят соперника на финал для киевского «Динамо»
Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва
А ще (вже без політики) є відчуття, що якби це був ITF або челенджер, Олійникова ту ж Вальтерт (а Симона гравчиня її рівня) обіграла б.