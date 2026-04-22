Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Мадриде
Марта встретится с Юлией Путинцевой, которая переиграла Терезу Валентову
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
Во втором раунде Марта встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (WTA 80), которая на старте переиграла Терезу Валентову (Чехия, WTA 51).
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала
Юлия Путинцева (Казахстан) – Терезе Валентова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:3
Ранее Костюк играла против Путинцевой только один раз – 7 января этого года Марта одолела Юлию на хардовом пятисотнике в Брисбене.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
