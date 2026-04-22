  4. Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Мадриде
22 апреля 2026, 19:33
Марта встретится с Юлией Путинцевой, которая переиграла Терезу Валентову

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Путинцева

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) получила первую соперницу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Во втором раунде Марта встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (WTA 80), которая на старте переиграла Терезу Валентову (Чехия, WTA 51).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Терезе Валентова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:3

Ранее Костюк играла против Путинцевой только один раз – 7 января этого года Марта одолела Юлию на хардовом пятисотнике в Брисбене.

По теме:
Олейникова не сумела пройти 97-ю ракетку на старте супертурнира в Мадриде
Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
Калинина выбила зашифрованную под Узбекистан россиянку на старте Мадрида
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Футбол | 21 апреля 2026, 20:49 3
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо

Известный наставник считает, что черновицкая команда пока не готова конкурировать с динамовцами

Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло
Футбол | 22 апреля 2026, 18:11 12
Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло
Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло

«Горняки» могут подписать молодого вундеркинда клуба «Баия»

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04
Теннис | 22.04.2026, 18:50
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Футбол | 22.04.2026, 11:06
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Футбол | 21.04.2026, 22:00
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Популярные новости
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
21.04.2026, 08:39 2
Футбол
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 8
Футбол
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
Рой Джонс: «Итаума нокаутирует кого угодно, а в бою с Усиком...»
Рой Джонс: «Итаума нокаутирует кого угодно, а в бою с Усиком...»
21.04.2026, 05:32
Бокс
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
