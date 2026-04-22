Опытный украинский форвард прервал долгую безголевую засуху

35-летний украинский нападающий Евгений Будник впервые за семь месяцев отметился голом за клуб «Красава» в 29-м туре чемпионата Кипра.

Команда украинца дома обыграла «Ахнас» в группе выбывания – 3:1. Автором второго гола стал Будник, который начал матч на скамейке запасных.

Евгений вышел на замену на 54-й минуте, а результативный удар нанес на 86-й. Также несколько минут в составе «Красавы» получил Дмитрий Мельниченко – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне Будник забивал лишь дважды: в ворота «Ахнаса» и 15 сентября 2025 года, когда «Красава» уверенно обыграла «Омонию» Арадиппу (2:0).

Клуб с украинцами идет восьмым в своей группе (37 очков). До завершения сезона осталось два тура, отставание от седьмой позиции составляет три балла.

Чемпионат Кипра. 29-й тур, 19 апреля

Группа выбывания

«Красава» – «Ахнас» – 3:1

Голы: Кумурис, 20, Будник, 86, Камус, 90+3 – Гиусис, 75

Видео голов и обзор матча: