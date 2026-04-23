Забарный узнал свою оценку после победы ПСЖ в матче чемпионата Франции
Защитник сборной Украины помог парижской команде одолеть «Нант» со счетом 3:0
В среду, 22 апреля, состоялся перенесенный матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Нант». Парижский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.
В стартовом составе ПСЖ на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который 96 раз коснулся мяча, выполнил 81 точную передачу из 84 попыток (96%), выиграл 1 дуэль из 3 (33%), 1 раз заблокировал удар, допустил 4 потери мяча и получил желтую карточку.
Статистический портал Sofascore оценил игру 23-летнего футболиста в 7,2 балла – это седьмой показатель среди всех, кто принимал участие в этом противостоянии.
Лучшим игроком был признан грузинский вингер Хвича Кварацхелия, который оформил дубль и отметился результативным действием в пяти последних матчах.
ПСЖ набрал 66 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя – «Ланс» – на четыре пункта.
Оценки игроков матча чемпионата Франции ПСЖ – Нант:
