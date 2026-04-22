Сыграет ли Забарный? ПСЖ и Нант выбрали стартовые составы на матч Лиги 1

Защитник сборной Украины Илья Забарный выйдет в стартовом составе ПСЖ в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Франции, который состоится 22 апреля.

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В предыдущем поединке Забарный провел на поле 90 минут в противостоянии против «Лиона», однако подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счетом 1:2.

После 30 туров ПСЖ набрал 63 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на один пункт. В активе «Нанта» – 20 очков и 18-я позиция.

