  4. Сыграет ли Забарный? ПСЖ и Нант выбрали стартовые составы на матч Лиги 1
22 апреля 2026, 19:11
Сыграет ли Забарный? ПСЖ и Нант выбрали стартовые составы на матч Лиги 1

Поединок 26-го тура чемпионата Франции состоится 22 апреля в 20:00 по киевскому времени

Защитник сборной Украины Илья Забарный выйдет в стартовом составе ПСЖ в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Франции, который состоится 22 апреля.

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В предыдущем поединке Забарный провел на поле 90 минут в противостоянии против «Лиона», однако подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счетом 1:2.

После 30 туров ПСЖ набрал 63 балла и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на один пункт. В активе «Нанта» – 20 очков и 18-я позиция.

Стартовые составы ПСЖ и Нанта на матч чемпионата Франции

Николай Тытюк
Цікаво. Але я не впевнений, що розстановка буде саме така. Можливо Енріке хоче спробувати з трьома захисниками (Бералдо, Маркіньйос, Забарний). Мені цей варіант вбачається куди більш реалістичним чим той, що там намалювали "фахівці". Хоча Луїс ще той експериментатор. Відсутність Пачо можна було передбачити - він відверто погано виглядав з Ліоном. Мабуть таки треба відпочити. Хоча і Хакіми це теж стосується.    
