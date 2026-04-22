Двукратный чемпион ОИ проведет боксерский бой против экс-игрока Ливерпуля

Легенда норвежских лыжных гонок – Петтер Нортуг – выйдет на боксерский ринг в рамках выставочного поединка.

Петтер проведет бой 17 октября в рамках шоу-вечера Celebrity Fight Night, где его соперником станет бывший футболист «Ливерпуля» Йон Арне Риисе.

«Думаю, Йон будет доминировать в первых двух раундах, но с третьего раунда дадут о себе знать мои марафонские гены, и тогда ему останется лишь держаться.

У Риисе вряд ли хватит сил в ногах. Всю карьеру его вытягивали партнёры по команде. Теперь посмотрим, как он справится, когда окажется в ринге один на один», – заявил Петтер.

Нортуг – известный лыжник, который завоевал четыре медали Олимпийских игр: два золота, серебро и бронзу. В последний раз Петтер выступал на Кубке мира еще в 2017 году, однако с лыжными гонками не попрощался. Норвежец пытается сменить спортивное гражданство, чтобы выступить на предстоящем чемпионате мира.

Риисе – бывший защитник сборной Норвегии, который запомнился выступлениями за «Ливерпуль» и «Рому». За время игровой карьеры он завоевал 11 трофеев, включая Лигу чемпионов и два Суперкубка УЕФА.