  4. Двукратный чемпион ОИ проведет боксерский бой против экс-игрока Ливерпуля
22 апреля 2026, 18:22 | Обновлено 22 апреля 2026, 18:30
118
0

Двукратный чемпион ОИ проведет боксерский бой против экс-игрока Ливерпуля

Петтер Нортуг и Йон Арне Риисе станут соперниками в ринге

22 апреля 2026, 18:22 | Обновлено 22 апреля 2026, 18:30
118
0
Двукратный чемпион ОИ проведет боксерский бой против экс-игрока Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Петтер Нортуг

Легенда норвежских лыжных гонок – Петтер Нортуг – выйдет на боксерский ринг в рамках выставочного поединка.

Петтер проведет бой 17 октября в рамках шоу-вечера Celebrity Fight Night, где его соперником станет бывший футболист «Ливерпуля» Йон Арне Риисе.

«Думаю, Йон будет доминировать в первых двух раундах, но с третьего раунда дадут о себе знать мои марафонские гены, и тогда ему останется лишь держаться.

У Риисе вряд ли хватит сил в ногах. Всю карьеру его вытягивали партнёры по команде. Теперь посмотрим, как он справится, когда окажется в ринге один на один», – заявил Петтер.

Нортуг – известный лыжник, который завоевал четыре медали Олимпийских игр: два золота, серебро и бронзу. В последний раз Петтер выступал на Кубке мира еще в 2017 году, однако с лыжными гонками не попрощался. Норвежец пытается сменить спортивное гражданство, чтобы выступить на предстоящем чемпионате мира.

Риисе – бывший защитник сборной Норвегии, который запомнился выступлениями за «Ливерпуль» и «Рому». За время игровой карьеры он завоевал 11 трофеев, включая Лигу чемпионов и два Суперкубка УЕФА.

По теме:
«Он был на высоте». В Англии расхвалили игру Миколенко в дерби с Ливерпулем
Экитике может вернуться в состав Ливерпуля через 2 года
Ливерпуль нашел замену Салаху. Этот игрок – их трансферная цель
Андрей Витренко Источник: VG.no
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Футбол | 21 апреля 2026, 22:00 6
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько

В ситуации с Бусько имела место цепочка ошибок

«Это был феноменальный сезон». Марсак – о ЧМ, Олимпиаде и новых правилах
Зимние виды | 17 апреля 2026, 16:00 0
«Это был феноменальный сезон». Марсак – о ЧМ, Олимпиаде и новых правилах
«Это был феноменальный сезон». Марсак – о ЧМ, Олимпиаде и новых правилах

Украинский фигурист Кирилл Марсак дал интервью Sport.ua

В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 22.04.2026, 07:52
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Футбол | 22.04.2026, 10:09
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
21.04.2026, 08:39 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
21.04.2026, 06:23 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 31
Футбол
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
21.04.2026, 09:28
Бокс
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 6
Бокс
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
21.04.2026, 17:24 8
Футбол
