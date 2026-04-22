  4. Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло
Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло

«Горняки» могут подписать молодого вундеркинда клуба «Баия»

instagram.com/ruanpabloc.5

17-летний вингер бразильского клуба «Баия» Руан Пабло заинтересовал лидера нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги «Шахтер».

По информации, которой располагает Sport.ua, представители «горняков» внимательно следили за прогрессом и развитием юного таланта бразильского клуба и склоняются к тому, что Пабло стоит попробовать подписать.

Потенциальной сделке добавляет проблем тот факт, что с конца января нынешнего года Руан Пабло находится в лазарете и сроки его окончательного восстановления после травмы лодыжки неизвестны.

Однако Пабло в свои 17 лет уже дебютировал за взрослую команду своего клуба. Всего на счету вингера 20 матчей и 3 забитых мяча за «Баию».

Также Пабло имеет на своем счету 14 матчей и 5 забитых мячей за сборную Бразилии U-17.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет подписать таланта академии «Фламенго» Райана Роберту, который может достаться украинскому клубу свободным агентом.

Алексей Сливченко
