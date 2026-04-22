Старт полуфинала КУ между Металлистом 1925 и Черниговом отложен

Кубок Украины22 апреля 2026, 18:06 | Обновлено 22 апреля 2026, 18:11
Старт полуфинального поединка Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Черниговом» отложен.
Встреча должна была начаться в 18:00 по киевскому времени на стадионе «Центральный» в городе Житомир.
Причиной задержки начала матча стала воздушная тревога в Житомирской области.
В финале победителя противостояния ожидает игра с киевским «Динамо».
