Старт полуфинала КУ между Металлистом 1925 и Черниговом отложен

Старт полуфинального поединка Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Черниговом» отложен.

Встреча должна была начаться в 18:00 по киевскому времени на стадионе «Центральный» в городе Житомир.

Причиной задержки начала матча стала воздушная тревога в Житомирской области.

В финале победителя противостояния ожидает игра с киевским «Динамо».