  4. Калинина выбила зашифрованную под Узбекистан россиянку на старте Мадрида
22 апреля 2026, 18:55
В 1/64 финала турнира WTA 1000 в столице Испании Ангелина одолела Камиллу Рахимову

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) прошла во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В первом круге основной сетки украинка в трех сетах переиграла экс-россиянку Камиллу Рахимову (WTA 73), которая представляет Узбекистан.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) [Q] – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:2, 5:7, 6:2

Во второй партии Ангелина вела 4:1 и 5:3, но позволила Камилле сравнять счет по партиям. Несмотря на упущенные возможности, в третьем сете Калинина дожала оппонентку.

Калинина провела второе очное противостояние против Рахимовой. В 2021 году Ангелина одолела Камиллу в финале соревнований ITF W60 в Загребе.

Калинина в Мадриде стартовала с квалификации, одолев Марину Бассольс и Слоан Стивенс. Со Стивенс Ангелина отыграла подачу на матч и матч-поинт во второй партии.

Следующей соперницей Ангелины в столице Испании будет 23-я сеяная Мария Боузкова (Чехия, WTA 24). Ранее Калинина играла с Боузковой лишь один раз – в 2019 году украинка выиграла у чешки на Уимблдоне.

Калинина в четвертый раз в карьере выступает на тысячнике в Мадриде – ее лучшим результатом является четвертьфинал в 2022 году.

Ангелина стала уже третьей украинкой, которая выиграла матч первого раунда основы 22 апреля. Ранее в 1/32 финала пробились Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.

По теме:
Олейникова не сумела пройти 97-ю ракетку на старте супертурнира в Мадриде
Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Мадриде
Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
Ангелина Калинина Камилла Рахимова WTA Мадрид
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Бокс | 22 апреля 2026, 07:22 0
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»

Нидерландец – о габаритах

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04
Теннис | 22 апреля 2026, 18:50 0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 20-26.04

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Теннис | 22.04.2026, 16:19
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22.04.2026, 13:41
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Вітаємо! Всі тррє Наших Дівчат з Q/LL вийшли в друге коло)))
Ответить
+4
Якось забагато сил на такого суперника витратила. Але, головне, що дотиснула
P.S. руку цьому кацапському перевертню можна було б і не тиснути
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
21.04.2026, 17:24 9
Футбол
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
