Калинина выбила зашифрованную под Узбекистан россиянку на старте Мадрида
В 1/64 финала турнира WTA 1000 в столице Испании Ангелина одолела Камиллу Рахимову
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) прошла во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В первом круге основной сетки украинка в трех сетах переиграла экс-россиянку Камиллу Рахимову (WTA 73), которая представляет Узбекистан.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала
Ангелина Калинина (Украина) [Q] – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:2, 5:7, 6:2
Во второй партии Ангелина вела 4:1 и 5:3, но позволила Камилле сравнять счет по партиям. Несмотря на упущенные возможности, в третьем сете Калинина дожала оппонентку.
Калинина провела второе очное противостояние против Рахимовой. В 2021 году Ангелина одолела Камиллу в финале соревнований ITF W60 в Загребе.
Калинина в Мадриде стартовала с квалификации, одолев Марину Бассольс и Слоан Стивенс. Со Стивенс Ангелина отыграла подачу на матч и матч-поинт во второй партии.
Следующей соперницей Ангелины в столице Испании будет 23-я сеяная Мария Боузкова (Чехия, WTA 24). Ранее Калинина играла с Боузковой лишь один раз – в 2019 году украинка выиграла у чешки на Уимблдоне.
Калинина в четвертый раз в карьере выступает на тысячнике в Мадриде – ее лучшим результатом является четвертьфинал в 2022 году.
Ангелина стала уже третьей украинкой, которая выиграла матч первого раунда основы 22 апреля. Ранее в 1/32 финала пробились Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.
