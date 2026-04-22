  4. ФОТО. Марта Костюк посетила победный матч Реала на Сантьяго Бернабеу
22 апреля 2026, 17:26 | Обновлено 22 апреля 2026, 17:27
ФОТО. Марта Костюк посетила победный матч Реала на Сантьяго Бернабеу

Украинская теннисистка побывала на поединке сливочных против Алавеса (2:1)

Instagram. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 23) посетила матч мадридского Реала в Ла Лиге.

22 апреля Костюк побывала на домашней арене королевского клуба Сантьяго Бернабеу, где подопечные Альваро Арбелоа переиграли Алавес со счетом 2:1 в поединке 33-го чемпионата Испании.

Марта опубликовала соответствующее фото и видео в своем Instagram, подписав пост: «Фанатка Реала Мадрид на одну ночь».

В игре с Алавесом все 90 минут ворота Реала защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который совершил четыре сейва и пропустил гол на 90+3-й минуте.

Костюк на этой неделе стартует на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде. Марта получила 26-й номер посева и во втором раунде встретится или с Юлией Путинцевой, или с Терезой Валентовой.

Победна серия Костюк сейчас соствляет шесть матчей. В апреле она выиграла один поединок за сборную Украины, а также стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Даниил Агарков
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Даяна Ястремская – Солана Сиерра. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Рой Джонс: «Итаума нокаутирует кого угодно, а в бою с Усиком...»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
