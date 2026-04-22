ФОТО. Марта Костюк посетила победный матч Реала на Сантьяго Бернабеу
Украинская теннисистка побывала на поединке сливочных против Алавеса (2:1)
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 23) посетила матч мадридского Реала в Ла Лиге.
22 апреля Костюк побывала на домашней арене королевского клуба Сантьяго Бернабеу, где подопечные Альваро Арбелоа переиграли Алавес со счетом 2:1 в поединке 33-го чемпионата Испании.
Марта опубликовала соответствующее фото и видео в своем Instagram, подписав пост: «Фанатка Реала Мадрид на одну ночь».
В игре с Алавесом все 90 минут ворота Реала защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который совершил четыре сейва и пропустил гол на 90+3-й минуте.
Костюк на этой неделе стартует на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде. Марта получила 26-й номер посева и во втором раунде встретится или с Юлией Путинцевой, или с Терезой Валентовой.
Победна серия Костюк сейчас соствляет шесть матчей. В апреле она выиграла один поединок за сборную Украины, а также стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, Франция.
ФОТО. Марта Костюк посетила победный матч Реала на Сантьяго Бернабеу
