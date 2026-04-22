Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность

По информации СМИ, Сергей Ребров, несмотря на уход с должности главного тренера сборной Украины, не разрывает свои связи с украинским футболом.

Наставник остается работать в Украинской ассоциации футбола и сохраняет должность вице-президента УАФ, а также пост в исполнительном комитете.

Однако подчеркивается, что Ребров не будет влиять на назначение нового тренера национальной команды и вообще на вертикаль сборных.

При этом конкретный объем работы Реброва не указан.

Ранее Реброва критиковали за его должности в УАФ, однако факт отсутствия в Украине – специалист живет в Испании.