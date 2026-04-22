  Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
22 апреля 2026, 18:13 | Обновлено 22 апреля 2026, 18:32
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность

Но не будет заниматься сборными

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

По информации СМИ, Сергей Ребров, несмотря на уход с должности главного тренера сборной Украины, не разрывает свои связи с украинским футболом.

Наставник остается работать в Украинской ассоциации футбола и сохраняет должность вице-президента УАФ, а также пост в исполнительном комитете.

Однако подчеркивается, что Ребров не будет влиять на назначение нового тренера национальной команды и вообще на вертикаль сборных.

При этом конкретный объем работы Реброва не указан.

Ранее Реброва критиковали за его должности в УАФ, однако факт отсутствия в Украине – специалист живет в Испании.

ну, не можна ж так! Невже повна відсутність порядності...
Ответить
+6
Очередной  свадебный генерал-ни стыда ни совести
Ответить
+5
Задолбали с этой кормушкой.
Ответить
+4
Привяжися до УАФ МАЙТКАМИ
Ответить
+1
А що ж вказувати - обсяг роботи в нього такий, отримувати зарплату. Ні за що !
Ответить
0
