Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
Но не будет заниматься сборными
По информации СМИ, Сергей Ребров, несмотря на уход с должности главного тренера сборной Украины, не разрывает свои связи с украинским футболом.
Наставник остается работать в Украинской ассоциации футбола и сохраняет должность вице-президента УАФ, а также пост в исполнительном комитете.
Однако подчеркивается, что Ребров не будет влиять на назначение нового тренера национальной команды и вообще на вертикаль сборных.
При этом конкретный объем работы Реброва не указан.
Ранее Реброва критиковали за его должности в УАФ, однако факт отсутствия в Украине – специалист живет в Испании.
