На какую компенсацию может рассчитывать Ребров после увольнения? Есть ответ

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины.

Как отметил украинский журналист Виктор Вацко, Украинская ассоциация футбола не будет выплачивать тренеру компенсацию за досрочное расторжение договора, поскольку отставка произошла по обоюдному согласию сторон.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».